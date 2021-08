Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6 đạt 23.587 xe, bao gồm 15.802 xe du lịch, 7.131 xe thương mại và 654 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 10%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 25% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.365 xe, giảm 3% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.222 xe, giảm 13% so với tháng trước.



Phân khúc sôi động đang là trào lưu mới tại thị trường ô tô Việt Nam.

Tính riêng phân khúc CUV hạng B đạt doanh số là 1.496 xe, chiếm số lượng cực thấp trong tổng doanh số toàn thị trường ô tô tại Việt Nam.

Trong đó, mẫu xe có doanh số cao nhất cũng là mẫu xe lọt vào tốp 10 xe bán chạy của tháng 6 chính là mẫu Kia Seltos với 971 xe được bán ra. Theo đó, 6 tháng đầu năm Kia Seltos cũng chiếm được sự tin tưởng của người tiêu dùng với tổng doanh số đạt 7.209 chiếc đến tay khách hàng.

Kia Seltos là một tân binh trong phân khúc này và từ khi xuất hiện trên thị trường đã đánh bại các đối thủ cùng phân khúc. Hiện nay Kia Seltos được bán ra với giá 609-729 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu Hyundai Kona với doanh số đạt 435 xe được bán ra. Doanh số này cũng đã tăng 66 xe so với tháng 5 (369 xe), tuy nhiên vẫn còn thấp hơn một nửa so với mẫu xe đứng đầu. Dù vậy, Hyundai Kona cũng đạt được 2.217 xe trong 6 tháng đầu năm. So với các đối thủ khác thì Hyundai Kona vẫn là mẫu xe đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau Kia Seltos.



Hyundai Kona đang được bán ra với giá từ 636-750 triệu đồng.

Hồi mới ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 8-2018, Hyundai Kona đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng nhờ vào thiết kế cá tính đầy hấp dẫn, nhiều trang bị và giá bán khởi điểm chỉ từ 615 triệu đồng.

Hiện tại, Hyundai Kona được bán ra tổng cộng 3 phiên bản (Tiêu chuẩn 2.0L, Đặc biệt 2.0L và Turbo 1.6L) với giá bán từ 636 – 750 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ ba chính là Ford Ecosport với doanh số chỉ 88 xe được bán ra. Đứng trong phân khúc CUV hạng B này, EcoSport đã từng là lựa chọn duy nhất của người mua xe đô thị trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018. Mẫu xe được đánh giá có kiểu dáng nam tính, nội thất linh hoạt, di chuyển dễ dàng trong những con phố nhỏ hẹp và đa dạng phiên bản.

Tuy nhiên, thời gian về sau nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là sự có mặt của Hyundai Kona ra mắt hồi năm 2018 đã đe dọa đến vị thế số một của EcoSport. Và sau khi xuất hiện của Kia Seltos, Ford Ecosport lại tiếp tục “lùi bước về sau” giành vị trị cho các đối thủ khác.

Tuy vậy, vị trí cuối cùng trong phân khúc này lại là mẫu xe Nhật Bản, Honda HR-V với doanh số chỉ vỏn vẹn 68 xe. Tổng 6 tháng đầu năm HR-V cũng chỉ bán được 701 xe đến tay khách hàng.

Được đánh giá là có giá bán cao, ít trang bị hấp dẫn, Honda HR-V khó thu hút được số đông khách mua xe, dòng xe này chỉ hấp dẫn khách hàng có xu hướng mua xe “ăn chắc mặc bền” yêu thích thương hiệu Honda. Trước đó trong năm 2020, Honda HR-V đạt doanh số khiêm tốn chỉ 1.719 xe, xếp sau cùng tất cả đối thủ đã bán ra.