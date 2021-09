Giảm giá cạnh tranh

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kèm theo thời điểm tháng Ngâu vừa qua, nhiều mẫu xe có doanh số sụt giảm đáng kể. Theo đó, sang giữa tháng 9 một số mẫu xe tiếp tục kích cầu mua sắm bằng việc giảm giá xe và các chương trình ưu đãi.

Đáng chú ý mẫu Kia Morning đang được một số đại lý ưu đãi, giảm giá đến 15 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản cùng nhiều quà tặng phụ kiện.



Kia Morning đang được một số đại lý ưu đãi 15 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản Kia Morning MT, Morning X-Line và GT-Line được giảm 15 triệu đồng. Tuy nhiên, 3 phiên bản AT gồm: Morning AT, AT Deluxe và AT Luxury không nhận được ưu đãi. Ngoài ra, khách hàng mua Kia Morning tháng 9 còn được tặng dán phim, thảm trải sàn và hộp cứu hộ.

Các trang bị nổi bật trên Kia Morning mới có thể kể tới đèn chiếu sáng proẹctor tích hợp chiếu sáng tự động, đèn LED ban ngày, đèn LED hậu, khởi động bằng nút bấm, gương chỉnh/ đóng mở điện, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, điều hoà tự động, âm thanh 6 loa…

Kia Morning phiên bản mới sử dụng động cơ 1.25 lít, cho công suất tối đa 83 mã lực đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Xét về trang bị an toàn, Kia Morning mới cũng tỏ ra nổi bật với chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, 2 túi khí, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

Phân khúc xe đô thị tháng 8

Theo báo cáo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, trong tháng 8 tổng số lượng xe phân khúc hạng A được bán ra thị trường đạt 2.637 xe bao gồm 5 mẫu: VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning, Honda Brio và Toyota Wigo.

Đáng chú ý ở tháng 8, VinFast Fadil đã tạo nên một bất ngờ trong phân khúc xe đô thị hạng A khi bán ra tới 2.048 xe, vượt xa tổng doanh số các mẫu xe còn lại trong phân khúc. Con số này cũng giúp Fadil tiếp tục giữ vững ví trí đứng đầu trong tốp xe bán chạy nhất tháng 8.

Cộng đồn năm 2021, tổng doanh số bán hàng của VinFast Fadil đạt 15.103 xe. Xếp vị trí số 1 về doanh số của phân khúc xe đô thị hạng A.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phân khúc đô thị hạng A là mẫu Hyundai Grand i10 với số lượng 394 xe đến tay khách hàng, nâng tống doanh số bán hạng của mẫu xe Hàn này trong 8 tháng đầu năm 2021 là 7.546 xe.

Đây có lẽ là một kết quả không mấy vui đối với mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc khi cách qua xa so với đối thủ VinFast Fadil. Trước đó Hyundai Grand i10 nhiều lần dẫn đầu doanh số các tháng ở phân khúc này.

Trong khi đó, dù đứng thứ 3 về doanh số ở phân khúc nhưng Kia Morning lại có số lượng xe bán ra khá thấp khi chỉ đạt 98 xe. Tổng doanh số bán hàng của mẫu xe này cộng dồn từ đầu năm cũng chỉ đạt 2.565 xe.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Kia Morning luôn bị hai đối thủ là VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 bỏ lại phía sau về doanh số cho dù phiên bản nâng cấp của mẫu xe này đã ra mắt được một thời gian.

Xếp ở vị trí số 4 và 5 trên bảng xếp hạng xe bán chạy nhất phân khúc xe đô thị hạng A lần lượt là hai “gương mặt” quen thuộc – Toyota Wigo (52 xe) và Honda Brio (45 xe). Cộng dồn năm 2021, hai mẫu xe này có doanh số lần lượt là 1.435 xe và 1.657 xe.