Thị trường ô tô giảm “sốc” trong tháng 4

Trong báo cáo doanh số bán hàng của VAMA, tháng 4-2019 giảm mạnh so với các tháng trước. Cụ thể, doanh số bán hàng của xe du lịch đạt 14.362 xe, theo đó giảm 36% so với tháng trước đó; xe thương mại đạt 6.079 xe, cũng giảm 32% và xe chuyên dụng đạt 580 xe, giảm 33% so với tháng trước.



Mẫu Hyundai Accent 2019 vừa ra mắt đầu tháng 5 và được nhiều người dùng chờ đón.

Được biết, trong tháng 4 này, số lượng xe lắp ráp trong nước là 14.047 xe và giảm 29%. Xe nhập khẩu nguyên chiếc 6.947 xe, cũng giảm 44% so với tháng trước.

Theo các chuyên gia kinh tế, thông thường tháng 4 không phải là thời điểm nhu cầu mua sắm cao của người Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều đại lý bán ô tô ép khách hàng phải mua bia kèm lạc, dẫn đến mất đi một lượng khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, khách hàng cũng biết được tháng 5 sẽ ra mắt nhiều mẫu ô tô đẹp và hấp dẫn hơn như: Hyundai Accent 2019, Toyota Camry 2019,Honda Brio,... Chính vì vậy, tháng 5 có thể doanh số ô tô tại thị trường Việt Nam sẽ tăng cao hơn tháng 4.