Toyota Vios đang càng ngày mất vị thế?

Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tôViệt Nam (VAMA), trong tháng 2/2019, thị trường tiêu thụ 9.157 xe du lịch (giảm 67%); 3.810 xe thương mại (giảm 34%) và 176 xe chuyên dụng (giảm 47%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.685 xe, giảm 59% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.458 xe, giảm 63% so với tháng trước.