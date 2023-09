Xe tải tông xe khách trên đèo Lò Xò, 5 người thương vong

(PLO)- Xe tải không làm chủ tốc độ khi đổ đèo Lò Xo ở Kon Tum, tông vào xe khách, làm một người chết, bốn người bị thương.

Ngày 13-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho hay, rạng sáng cùng ngày, ô tô khách 74B-00451 do ông Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, chở 32 người lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe tải 29LD-31113 do ông Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Hữu Cừu (69 tuổi, ngụ xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đi trên xe khách tử vong. Năm người khác trên xe khách bị thương gồm: Lê Bá Ngoan (66 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Thái Quang Hải (47 tuổi, ngụ huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông), Nguyễn Thị Quỳnh (33 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Nguyễn Trọng Ninh (25 tuổi, tài xế xe tải, ngụ huyện Long Hưng, Hà Nội).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông. Năm hành khách bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả hai xe đều hư hỏng nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận định xe tải khi xuống dốc không làm chủ tốc độ, tông vào xe khách. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của lái xe.

LÊ KIẾN