Xe tải tránh xe máy qua đường làm tử vong 2 người trên quốc lộ 1A

Trưa 18-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, đã giải tỏa ách tắc giao thông; đang tiến hành giải khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay, xe tải 51D - 078.14 do tài xế Vũ Văn Triều (37 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Ninh Thuận-Bình Thuận, khi đến khu cầu Sông Cạn, thuộc địa phận xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình thì tông vào xe máy do ông Lê Việt Hằng (65 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) điều khiển và chở theo sau ông Đoàn Văn Linh (Việt kiều Mỹ).

Sau khi va chạm với xe mô tô 86B, chiếc xe tải lật nghiêng xuống đường “trôi” một đoạn dài và tiếp tục va chạm vào xe đạp do em Lê Chí Cường (15 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) đang dừng chờ qua đường tại đoạn mở dải phân cách.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Linh và em Cường thiệt mạng tại chỗ; ông Lê Việt Hằng bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, do xe tải lật nằm chắn gần hết phần đường nên Đội CSGT Công an huyện Bắc Bình đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Bình Thuận đã tổ chức phân luồng, điều tiết để thông xe trên QL1A.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do ông Lê Việt Hằng chạy phía trước cùng chiều xe tải bất ngờ chuyển hướng sang trái để qua đường ở điểm mở dải phân cách. Vụ việc đang được điều tra.