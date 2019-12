Điểm danh những mẫu xe giá rẻ dưới 300 triệu sẽ gây 'sốt'

Tata Nexon: Giá từ 230 triệu đồng

Mẫu SUV của hãng xe nội địa Ấn Độ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới ở cụm đèn pha với đèn LED, ngoài ra nắp ca-pô và cản trước được thiết kế lại, lưới tản nhiệt được làm mỏng hơn. Các phiên bản của Nexon nâng cấp được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ người đi bộ. Chiếc SUV này còn được trang bị hệ thống giải trí mới với màn hình cảm ứng, bên cạnh đó xe được trang bị động cơ turbo-diesel 1,2 lít và động cơ diesel 1,5 lít, cùng các tùy chọn hộp số sáu cấp và hộp số AMT sáu cấp. Theo dự kiến xe sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ vào đầu năm 2020.



Tata Nexon được nhà sản xuất tập trung nâng cấp ở hệ thống đèn pha chiếu sáng. Ảnh: Internet

SUV của hãng MG: Giá từ 312 triệu đồng

Chiếc SUV của hãng MG được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Nexon của hãng Tata tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù đến thời điểm hiện tại mẫu SUV của hãng MG chưa đưa ra thông số chi tiết, tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia đây sẽ là mẫu SUV năm chỗ và chỉ được trang bị động cơ xăng. Dự kiến xe sẽ được trang bị động cơ 1,5 lít với công suất 115 mã lực. Mẫu xe này sẽ ra mắt khá trễ vào khoảng cuối năm 2020, mức giá khởi điểm của xe từ 312 triệu đồng.



Mẫu SUV nâng cấp của hãng MG ra mắt khá trễ vào cuối năm 2020. Ảnh: Internet

Suzuki Alto VXi+: Giá từ 124 triệu đồng

Suzuki luôn là hãng xe có mặt trong cuộc đua ô tô giá rẻ tại thị trường Ấn Độ, khác với những đối thủ cạnh tranh sẽ đồng loạt tung ra sản phẩm vào năm 2020, thì thương hiệu đến từ Nhật Bản bất ngờ tung ra sản phẩm vào ngay dịp cuối năm nay. Suzuki giới thiệu mẫu Hattback có tên Alto với giá cực kỳ hấp dẫn từ 124 triệu đồng. Với giá bất ngờ nhưng Alto lại trang bị nhiều tiện ích với hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Studio có màn hình cảm ứng 7,0 inch. Hệ thống giải trí này tương thích với Android Auto, Apple CarPlay và kết nối Bluetooth.

Ngoài nâng cấp về hệ thống thông tin giải trí, Alto VXi+ không có thay đổi gì so với phiên bản trước. Xe vẫn được trang bị hệ thống an toàn gồm ABS, EBD, cảm biến đỗ xe ngược, nhắc nhở thắt dây an toàn, hệ thống cảnh báo tốc độ. Xe được trang bị động cơ xăng ba xi-lanh 48 mã lực, 800cc, tương thích BS6 kết hợp với hộp số tay năm cấp.



Suzuki Alto bản cao cấp nhất được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch. Ảnh: Internet

Hyundai Aura: Chưa công bố giá bán

Là hãng xe duy nhất đến từ Hàn Quốc tham gia “cuộc chiến” ô tô giá rẻ tại thị trường quốc gia Nam Á. Tuy nhiên, khác với những đối thủ cạnh tranh khi tập trung vào các mẫu SUV và Hattback, mẫu xe đến từ Hàn Quốc lại cho ra mắt mẫu Sedan với tên Hyundai Aura thế hệ mới. Hyundai Aura được người tiêu dùng Việt Nam biết đến với tên Hyundai I10, đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ.



Hyundai khiến nhiều người tò mò khi cho ra mắt mẫu Sedan hạng B thế hệ mới mặc dù giá bán vẫn chưa được công bố. Ảnh: Internet

Hyundai Aura có ba tùy chọn động cơ gồm: Bản động cơ diesel tăng áp U2 CRDi dung tích 1.2 lít, bản động cơ xăng 1.2 lít Dual VTVT hút khí tự nhiên và bản động cơ xăng tăng áp Turbo GDi dung tích 1.0 lít. Kích thước của xe (dài x rộng x cao) lần lượt là 3.995 mm x 1.680 mm x 1.520 mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.450 mm. Tuy hiện tại nhà sản xuất chưa công bố giá bán nhưng với “cuộc chiến” xe giá rẻ tại thị trường Ấn Độ, thì nhiều chuyên gia nhận định mẫu xe này không có giá quá cao.