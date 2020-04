Mẫu xe giá chỉ từ 162 triệu đồng vẫn đạt 5 sao về độ an toàn

Theo Autocarindia, cơ quan giám sát an toàn ô tô Global NCAP đã tiến hành các thử nghiệm va chạm của hơn 38 chiếc xe tại Ấn Độ theo chương trình #SaferCarsForIndia. Trong số có những chiếc xe có giá bán rất rẻ nhưng vẫn rất an toàn cho người ngồi trong xe.

Chiếc xe an toàn nhất ở Ấn Độ được Global NCAP đánh giá là XUV300. Chiếc SUV dưới 4 m của Mahindra đã được trao 5 sao ở hạng mục Bảo vệ người lớn (đạt 16,4/17) và 4 sao cho bảo vệ trẻ em (37/49).



Những mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ vẫn đạt được các tiêu chuẩn an toàn cao cho người lớn và trẻ em ngồi trong xe

Sau đó, mẫu xe đã giành giải thưởng Sự lựa chọn an toàn đầu tiên của Global NCAP. Các biến thể của mẫu xe XUV300 W4 và W6 (giá từ 8,30-9,99 lakh, khoảng từ 255 triệu-307 triệu đồng) được trang bị hai túi khí, ABS với EBD phanh đĩa sau và giá treo ghế trẻ em Isofix, cùng với các thiết bị khác như cảm biến đỗ xe phía sau và nhắc nhở dây an toàn hiện đang bắt buộc.

Phiên bản đứng đầu phạm vi được cung cấp bảy túi khí, cảm biến đỗ xe phía trước, chương trình ổn định điện tử, đèn sương mù phía trước và phía sau.

Đáng chú ý, mẫu xe Altroz của hãng Tata đạt được xếp hạng 5 sao ở hạng mục Bảo vệ người lớn (16,13/17), nhưng không đạt điểm cao về bảo vệ trẻ em chỉ đạt 3 sao (29/49).

Tuy nhiên, Tata Altroz được xếp hạng là chiếc hatchback an toàn nhất được thử nghiệm bởi Global NCAP. Bộ an toàn tiêu chuẩn trên Altroz bao gồm hai túi khí, ABS với EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, nhắc nhở dây an toàn cho ghế trước và giá treo ghế trẻ em Isofix. Mẫu xe này chỉ có giá 5,29-9,29 lakh, khoảng 162 triệu - 186 triệu đồng.