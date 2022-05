Xét xử lái xe máy xúc đập nát ôtô có người ngồi trong xe

Ngày 16-5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Hoàng (25 tuổi) ngụ tỉnh Kon Tum về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận khi Hoàng dùng gàu xe múc đập nát xe ô tô có người ngồi bên trong nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc và đập nát một xe tải khác vì lý do rất nhỏ nhặt.

Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hoàng được giới thiệu vào làm tài xế lái máy xúc hiệu Kobelco SK 250 cho Công ty Cổ phần cầu đường NewSun, đang thi công đường cao tốc Bắc - Nam tại Km 212 tuyến đường thuộc xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 1-3-2022, sau khi làm tại công trình cách lán trại khoảng 2 km, Hoàng về lán trại ăn cơm và nghỉ ngơi. Trong lúc ăn cơm thì ông Lê Trần Nhật Thành (40 tuổi, ngụ Quảng Nam) là thủ kho của công ty Newsun chuyên phụ trách mảng cấp dầu, nhớt cho các xe đang thi công của công trình chửi Hoàng.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Thành điều khiển xe ô tô tải biển số 29H-477.53 chở dầu đến công trường cấp dầu cho xe máy xúc của Hoàng. Theo lời khai của Hoàng, trong lúc cấp dầu, ông Thành có thái độ khó chịu, mắt cứ nhìn Hoàng lườm lườm nhưng Hoàng vẫn không nói gì.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hoàng điều khiển xe máy xúc về lại khu vực lán trại. Trên đường về, Hoàng bực tức việc ông Thành nhiều lần có lời nói và thái độ xúc phạm, chửi bới mình nên đã điều khiển xe máy xúc đi đến phía sau xe ô tô 29H-477.53 mà ông Thành thường sử dụng đang đậu phía trước khu vực lán trại.

Khi nhìn thấy ông Thành đang ngồi trong lán trại cách xe máy xúc của Hoàng 10 m, Hoàng điều khiển xe máy xúc đến gần và dùng gàu múc đập liên tiếp hướng từ trên xuống khoảng 3 - 4 cái vào phía đầu cabo, thùng xe ô tô làm cabin, thùng xe ô tô 29H-477.53 bị móp méo biến dạng, hư hỏng.

Do thấy Hoàng hung hăng nên ông Thành bỏ chạy, Hoàng điều khiển xe tìm ông Thành cách đó 30 m. Sợ Hoàng tiếp tục đập phá xe nên ông L, nhân viên công ty NewSun điều khiển xe bán tải nhãn hiệu ISUZU biển số 60C-122.26 lùi ra.

Cho rằng ông Thành đang trốn trên xe của ông L nên Hoàng dùng gàu xúc đập liên tiếp hướng từ trên xuống hai cái vào phía trước đầu xe 60C-122.26 trúng vào phần capo, kính trước xe với mục đích làm hư hỏng tài sản để trút cơn giận. Lúc này, ông L hoảng sợ mở cửa nhảy xuống xe và bỏ chạy.

Thấy Hoàng đập phá xe, nhiều người đến can ngăn nhưng Hoàng tiếp tục cố thủ trên xe không xuống, một số công nhân đã điện báo công an. Nhận tin, ông công an xã Thuận Minh đã tới hiện trường vận động và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoàng và đưa Hoàng về trụ sở làm việc.

Tại bản kết luận định giá tài sản Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Hàm Thuận Bắc, tổng thiệt hại của hai xe là hơn 134 triệu đồng.

Về dân sự, Công ty Newsun yêu cầu Đinh Văn Hoàng phải bồi thường với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng để khắc phục sửa chữa xe 29H-477.53 và đến nay, mẹ ruột của Hoàng đã bồi thường 10 triệu đồng. Công ty TNHH Khang Anh Minh, chủ sở hữu xe 60C-122.26 yêu cầu Công ty Newsun phải bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng trong đó bao gồm: Chi phí sửa chữa xe, chi phí cho thuê xe và tiền bồi thường xe bị mất giá trị sau khi sửa chữa. Đến nay mẹ ruột của Hoàng đã bồi thường cho Công ty TNHH Khang Anh Minh 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Đinh Văn Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo tòa, bị cáo cố ý làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại về tài sản có trị giá trên 50 triệu đồng, đây là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 BLHS. Ngoài ra, bị cáo còn phạm tội hai lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau một buổi xét xử, Tòa nghị án và cho biết sẽ tuyên án vào sáng ngày 17-5.