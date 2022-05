Xin chụp hình chung rồi giật luôn điện thoại của 2 bé gái

Ngày 16-5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Danh Mel Tel (17 tuổi) và Danh Sóc Phi (22 tuổi, cùng ngụ xã Bình An) tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 27-3, sau khi nhậu xong, Phi rủ Tel đến cống ngăn mặn Cái Bé (cống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé) chơi. Khi đi, Phi lấy một cây dao đưa cho Tel giấu trong người “để phòng thân”.

Tại cống ngăn mặn Cái Bé, Phi và Tel gặp hai bé gái 13 và 15 tuổi, đang ngắm cảnh ở đây. Lúc này, Phi dừng và Tel bước xuống, tiến đến gần hai bé gái xin chụp ảnh chung nhưng không được đồng ý.

Thấy một trong hai bé gái nghe điện thoại, Tel ra tay giật lấy, rồi lấy luôn điện thoại của bé gái còn lại.

Quá trình giằng co, 2 bé gái níu áo, giật được cây dao Tel giấu trong người. Thấy vậy, Phi chạy đến giải vây, rồi cùng Tel tẩu thoát, đem điện thoại về nhà cất giấu.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Châu Thành vào cuộc điều tra, xác định Phi và Tel là thủ phạm, tiến hành bắt giữ, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.