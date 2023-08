Xin vỏ đạn được cho đạn thật, người đàn ông sau đó lãnh 1 năm tù

(PLO)- Hỏi xin vỏ đạn để làm đồ mỹ nghệ và được cho hai viên, Nhân đem về cất giấu và sau đó bị lực lượng an ninh tại sân bay phát hiện, lập biên bản.

Ngày 29-8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Nhân (32 tuổi, quê quán tỉnh An Giang) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, tháng 4-2020, trong lúc dự đám cưới một người bạn ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), Nhân hỏi những người ngồi chung ai có vỏ đạn cho Nhân xin để làm đồ mỹ nghệ.

Sau đó, một thanh niên đã cho Nhân hai viên đạn (loại đạn dùng cho súng AK). Hôm sau, về đến Phú Quốc, Nhân lấy hai viên đạn trên cất vào ba lô để trong phòng trọ.

Tháng 10-2022, Nhân đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc làm thủ tục đi Cần Thơ thì bị nhân viên an ninh phát hiện trong hành lý có hai viên đạn nên đã lập biên bản thu giữ và giao công an xử lý.

Kết quả giám định hai viên đạn trên là vũ khí quân dụng. Sau đó, Nhân bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo: “Vụ việc nêu trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn đang cất giữ súng, đạn là vũ khí quân dụng mà không giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

CHÂU ANH