Xóa sổ cựu vương ĐT. Long An, và lời hứa của bầu Thắng 29/07/2024 06:41

(PLO)-Cựu vương ĐT. Long An của bầu Thắng ngày nào sắp được chuyển giao về Sở VH-TT Long An.

Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 qua đi, bầu Thắng, cựu chủ tịch CLB ĐT. Long An tham dự buổi họp báo tại ĐH Bách Khoa TP.HCM giới thiệu giải S- League (giải sinh viên). Cựu vương ĐT. Long An chuyển giao về Sở VH-TT Long An và chưa biết số phận ra sao?

Chúng tôi “khích” bầu Thắng- Bầu Đức đã trở lại, cụ thể là mời Kiatisak làm HLV theo nguyện vọng của lứa 1 học viện HA.Gia Lai-Arsenal JMG, còn ĐT. Long An thì sao giờ trở lại để “cuộc chiến Gạch-Gỗ” sống lại?

Bầu Thắng trả lời: “Lộ trình là cuối mùa 2023, ĐT. Long An sẽ trở lại.

Rõ ràng bầu Thắng thất hứa rồi. Mùa bóng 2023 ĐT. Long An không lên hạng được, sang cuối mùa 2023-2024 chuẩn bị cho đầu mùa 2024-2025 ĐT. Long An tuyên bố trả CLB từng hai lần lên ngôi V- League 2005 và 2006 về Sở của Long An.

Bầu Thắng-Bầu Đức thời "cuộc chiến Gạch-Gỗ". Ảnh: CTP

Tình hình kinh tế trên bình diện thế giới đang rất ảm đạm. Các giải nội địa Malaysia đang bị AFC hăm dọa rút giấy phép vì nợ lương cầu thủ quá nhiều (7 tháng). Cầu thủ Brazil nhập tịch làm tuyển thủ Malaysia-Paolo Josue bị nợ 7 tháng lương. Lần cuối cùng anh nhận lương ở CLB Kuala Lumpur City là tháng 12-2023. Nhiều CLB khác của Malaysia lâm vào thế bế tắc. Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Malaysia (FIFPro Malaysia) cũng bó tay không kiện được vì các doanh nghiệp nợ tiền tài trợ nói “ra tòa thì ra tòa, kinh doanh ế ẩm tiền đầu tài trợ”.

Các giải nội địa Úc cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì thiếu tiền vận hành và đóng phí cuộc chơi.

Ngay cả CLB Bordeaux giàu truyền thống của Pháp còn tuyên bố phá sản xuống chơi nghiệp dư, nơi ấy từng chắp cánh cho những huyền thoại Pháp như Zidane, Lizarazu, Dungary, Tchoumani...cũng tan rã rồi.

Bầu Thắng thất hứa 1 lần, không nối lại được “cuộc chiến Gạch-Gỗ” nhưng tương lai Bầu Thắng sẽ trở lại-Hy vọng thế- Chúng ta tin thế.

Vài ngày qua, cựu vương V- League ĐT Long An tuyên bố trả lại đội bóng cho nhà nước, cho Sở VH-TT Long An làm rúng động, nhưng không quá bất ngờ với người hâm mộ.

“Thịnh và suy” là quy luật, liệu bầu Đức và bầu Thắng có còn đối đầu nhau trên khán đài dưới sân là “cuộc chiến Gạch-Gỗ”?