Xót thương cảnh cụ ông cụ bà ôm nhau chết trong bão Helene 04/10/2024 14:36

Cơn bão Helene đổ bộ vào vùng đông nam nước Mỹ hồi cuối tháng 9 đã gây hậu quả nặng nề với ít nhất 215 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa là ở bang North Carolina, theo đài CNBC News.

Bang South Carolina là địa phương ghi nhận số người thiệt mạng nhiều thứ hai. Trong đó, một cặp vợ chồng bà Marcia Savage (74 tuổi) và ông Jerry Savage (78 tuổi) ở TP North Augusta (hạt Aiken, bang South Carolina) đã thiệt mạng khi ngủ do cây đổ trong bão làm sập ngôi nhà.

Ngay cả khi đối diện nguy hiểm, ông Jerry được cho là đã cố gắng bảo vệ bà Marcia tới phút cuối. Hai người được tìm thấy tử vong ngay trên giường ngủ trong tư thế ông Jerry nằm phía trên và ôm chặt bà Marcia, theo tờ USA Today.

Ông Jerry Savage và bà Marcia Savage là hai trong số những nạn nhân thiệt mạng do cây đổ trong bão Helene. Ảnh: CBS NEWS

Cô Tammy Estep, 54 tuổi, con gái của ông Jerry và bà Marcia, cho biết vào đêm 26-9, mưa lớn và gió mạnh do cơn bão Helene đã đe doạ sự an toàn của ngôi nhà mà gia đình cô đã sống từ năm 1975 tới nay.

Khoảng 4 giờ sáng 27-9, anh John Savage, cháu nội của ông Jerry và bà Marcia, đã sang phòng ngủ của họ để xác nhận ông Jerry và bà Marcia vẫn ổn.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau đó, một trong những cây lớn nhất quanh nhà đổ sập xuống phòng ngủ, khiến ông Jerry và bà Marcia thiệt mạng.

Người thân cho biết sau khi cây đổ, cửa phòng ngủ của ông Jerry và bà Marcia đã bị chặn lại và không ai có thể vào xem tình hình của ông bà. Mãi đến gần giữa trưa, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận căn phòng, gia đình mới bàng hoàng nghe tin ông bà đã qua đời.

Chú chó 2 tuổi của ông Jerry và bà Marcia cũng được tìm thấy đã chết bên giường của ông bà.

Giới chức hạt Aiken hôm 3-10 xác nhận với USA Today rằng ông Jerry và Marcia tử vong trong thời gian cơn bão Helene quét qua khu vực, song chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy họ chết do tai nạn.

Ngoài con gái là cô Estep và cháu nội John, ông Jerry và bà Marcia còn có một con trai (bố của anh John), con rể (chồng cô Estep), 1 cháu nội nữa và 2 cháu ngoại và 7 chắt.

Gia đình dự định sẽ chôn cất ông Jerry và bà Marcia vào ngày 5-10.

Một chương trình gây quỹ trực tuyến được tổ chức trên nền tảng Go Fund Me để hỗ trợ đại gia đình của ông Jerry và bà Marcia. Tới tối 3-10 (giờ địa phương), số tiền được ủng hộ đã vượt so với mức kỳ vọng 15.000 USD.