Xử lý kính chiếu hậu ô tô như thế nào cho dễ nhìn trong mùa mưa bão? 23/07/2024 17:21

(PLO)- Vào mùa mưa hay bão lũ, nhiều chủ xe rất quan tâm đến việc làm sao để có thể xử lý kính chiếu hậu để có thể dễ dàng quan sát và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng và gây ra mưa to. Một trong những vấn đề được nhiều chủ xe quan tâm là làm sao để xử lý kính chiếu hậu để có thể quan sát phía sau, đảm bảo an toàn khi gặp thời tiết mưa to.

Mới đây trên mạng xã hội về ô tô, một thành viên cũng đặt câu hỏi nhờ mọi người tư vấn với nội dung: “Xử lý kính hai bên, kính chiếu hậu như thế nào để lái xe khi trời mưa nhìn rõ phía sau?”.

Hình ảnh này có lẽ khá quen thuộc với nhiều tài xế chạy ô tô vào mùa mưa. Ảnh: MXH

Một ý kiến cho biết: “Chủ xe có thể sử dụng dung dịch tẩy ố, phủ nano kính hoặc lắp cam 360 độ.”

Thành viên có tên Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng: “Lắp sấy gương vào gương “zin” hoặc 4 trong 1”.

Anh Phú Phước cho ý kiến: “Chủ xe nên tẩy ố, xong phủ chống bám nước kính lái, 2 kính tài và kính hậu cho dễ quan sát”.

Một ý kiến khác cho hay: “Chủ xe hãy sấy gương, làm cảnh báo điểm mù để đi cho an toàn”.

Theo tìm hiểu của PV, dung dịch tẩy ố, tẩy nano kính xe ô tô là sản phẩm bao gồm những hạt mài cực nhỏ và mềm giúp loại bỏ bụi bẩn, màng dầu cứng đầu, vết ố mốc và lớp phủ nano. Dung dịch này nhằm mục đích tẩy ố, film dầu, bùn đất... hiệu quả. Tẩy đi lớp phủ nano cũ, đảm bảo tầm nhìn khi đi mưa và khi đi ban đêm.

Đối với camera 360 độ là một thiết bị giám sát với hệ thống camera 4 mắt có góc quay 180 độ. Camera này được đặt ở vị trí trước xe, sau xe và ở hai bên gương xe giúp ghi hình được toàn cảnh ở xung quanh ô tô.

Nhờ đó, tài xế có thể quan sát được xung quanh rõ nét nhất, đem đến sự an toàn khi điều khiển xe.

Camera được kết nối với màn hình DVD, hình ảnh thu về sẽ hiện rõ nét lên màn hình để tài xế có thể dễ dàng quan sát được mọi chuyển động xung quanh xe.

Với bán kính quan sát từ 1 – 3m xung quanh thân xe tùy vào từng loại camera, người lái có thể nhận biết dễ dàng các chướng ngại vật xung quanh khi lưu thông trên đường. Nhờ vậy tránh được những rủi ro và thiệt hại không đáng có.