Xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương tái diễn.

Ngày 11-1, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết :“Sau khi có bài phản ánh về tình trạng tái diễn lấn chiếm hành lang an toàn đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn đường tỉnh 830 do địa phương quản lý, huyện đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến ĐT 830, trong đó có đoạn đường dẫn vào cao tốc.”.

Thông qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm, các lực lượng tiến hành khảo sát, xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông… nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo môi trường trong sạch, nét đẹp mỹ quan đô thị.

Lực lượng CSGT tuần tra xử lý xe đầu kéo vi phạm giao thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: HUỲNH DU

Theo đó, từ ngày 11-12 đến ngày 29-12-2023, lực lượng chức năng huyện Bến Lức tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Qua đó, lực lượng đã tuần tra 46 cuộc, lập biên bản xử lý vi phạm 155 trường hợp. Trong đó chủ yếu vi phạm dừng xe, đỗ xe, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, chở quá tải, nồng độ cồn... Số tiền xử phạt trên 260 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 39 trường hợp xe ô tô và mô tô các loại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến ĐT 830 và đường dẫn cao tốc TP. HCM – Trung Lương; nhắc nhở 30 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường…

Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện khẳng định: “Địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần tại khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương nhằm đảm bảo an toàn giao thông lên cao tốc, trả lại vẻ mỹ quan, sạch đẹp của tuyến đường này.”

HUỲNH DU