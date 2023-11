Xử phạt 2 công ty đa cấp hơn 300 triệu đồng

Thông tin từ Ủy Ban cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cho biết, qua kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai công ty với tổng số tiền 340 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết V.N, địa chỉ tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội số tiền 185 triệu đồng về các hành vi vi phạm không thực hiện đúng hoạt động đã đăng ký.

Không thực hiện đúng trách nhiệm đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật; chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện viên để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Không giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động của công ty.

Công ty TNHH S, địa chỉ tại Khu đô thị căn hộ cao cấp dự án One Verandah, thành phố Thủ Đức, TP.HCM số tiền 155 triệu đồng về các hành vi vi phạm không thực hiện đúng trách nhiệm sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Không thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; không thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp (DN).

Hai công ty đa cấp bị phạt 340 triệu đồng. ẢNH: Ủy Ban cạnh tranh quốc gia.

Trước đó, ngày 6-11 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam, quận Tân Bình, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký DN do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 22- 9-2014, lần thay đổi gần nhất ngày 22-6-2016.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 1- 9- 2015, sửa đổi, bổ sung lần một ngày 23-9- 2016.

Công ty đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Quyết định 242//QĐ-QLCT do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành ngày 23-9-2016.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công thương về việc DN chưa hoàn thành các trách nhiệm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới, Bộ Công thương ban hành văn bản chấp thuận cho công ty này rút tiền ký quỹ.

Số lượng công ty bán hàng đa cấp giảm Tại hội nghị Tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp khu vực phía Bắc diễn ra tháng 9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường giảm còn 20 công ty. (Năm 2022 cả nước có 22 DN). Doanh thu ngành bán hàng đa cấp liên tục tăng trưởng. Cụ thể, năm 2020, doanh thu ngành bán hàng đa cấp đạt hơn 15.438 tỉ đồng, tăng 22.8% so với năm 2019. Năm 2021 đạt hơn 19.000 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2020; năm 2022 đạt 21.110 tỉ đồng, tăng 10,51% so với năm trước. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp năm năm qua có xu hướng tăng liên tục với tỉ lệ tăng trưởng khá cao. Đóng góp vào nguồn thuế, nộp ngân sách Nhà nước là 2.434 tỉ đồng.

Cảnh báo 1 đơn vị có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép (PLO)-Tính đến thời điểm này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên RF3WORLD

TÚ UYÊN