Xuất hiện nhiều vết nứt toác trên đèo Lò Xo

(PLO)- Theo Bộ Công an, trong dịp Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 người đánh bạc… điều tra làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án dư luận xã hội quan tâm.