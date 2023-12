Xung đột Israel-Hamastiếp tục leo thang trong ngày 9-12 bất chấp việc số dân thường Palestine ở Gaza thiệt mạng từ đầu xung đột đã vượt quá 17.700 người với 2/3 trong số này là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Gaza.

Giao tranh dữ dội ở cả bắc và nam Gaza

. Ngày 9-12, Cố vấn an ninh quốc gia Israel - ông Tzachi Hanegbi nói rằng Mỹ chưa đặt ra cho Israel thời hạn kết thúc cuộc chiến và ông này đoán xung đột Israel-Hamas không chỉ kéo dài “trong vài tháng”, theo tờ The Times of Israel.

“Mỹ chia sẻ với Israel mục tiêu trả tự do cho con tin. Đây là một chiến dịch không thể ấn định ngày tháng. Vì vậy, việc đánh giá thời gian đạt được các mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza không thể tính bằng tuần là đúng, và tôi không chắc nó có thể tính bằng tháng” - theo ông Hanegbi.

Vị quan chức cũng cho rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar muốn Hamas chiến đấu đến cùng, lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiêu diệt hơn 7.000 chiến binh Hamas kể từ đầu xung đột.

Vụ nổ ở TP Rafah (phía nam Dải Gaza) sau các đợt tấn công của Israel ngày 9-12. Ảnh: AFP

. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng nhiều thành viên Hamas đã đầu hàng và khai ra nhiều thông tin của Hamas với lực lượng Israel trong ngày 9-12.

“Thông tin tình báo thu được từ các cuộc thẩm vấn sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều mục tiêu hơn và hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động tác chiến” - ông Hagari nói.

. Ngày qua, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực của Dải Gaza.

Tại phía nam Gaza - nơi Israel gia tăng các đợt tấn công trong những ngày gần đây, đặc biệt tại TP Khan Younis (TP lớn nhất phía nam) - Lực lượng Phòng vệ Israel đã đưa ra “lời kêu gọi khẩn cấp” yêu cầu dân thường rời khỏi phần lớn khu vực, theo đài CNN.

“Chúng tôi kêu gọi bạn khẩn cấp rời khỏi khu vực này và đi tới những nơi trú ẩn ở phía tây Khan Younis” - theo thông báo do người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Avichay Adraee đăng trên X (trước đây là Twitter).

Trong khi đó, ở phía bắc Dải Gaza, giao tranh ác liệt tập trung tại khu vực trại tị nạn Jabalya (trại tị nạn lớn nhất Gaza).

Lữ đoàn Al-Qassam - cánh quân sự của Hamas cho biết rằng trong ngày 9-12 các máy bay chiến đấu của Hamas đã “tham gia vào các trận chiến khốc liệt” với lực lượng Israel ở phía tây trại tị nạn Jabalia.

Lữ đoàn Al-Qassam cũng nói rằng có các cuộc đụng độ giữa hai bên xảy ra ở quận Zaytoun (TP Gaza) trong 24 giờ qua.

Một khu vực của TP Khan Younis (phía nam Gaza) bốc cháy sau khi trúng không kích ngày 9-12. Ảnh: AFP

. Tại biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) trong ngày 9-12 nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó cùng ngày của nhóm này vào lãnh thổ Israel.

. Cùng ngày, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) cho biết sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể thuộc sở hữu của quốc gia nào, đồng thời cảnh báo tất cả các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel, theo kênh Al Jazeera.

“Nếu Gaza không nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết, tất cả các tàu ở Biển Đỏ hướng tới các cảng của Israel, sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang của chúng tôi” - một phát ngôn viên của Houthis cho biết.

Mỹ phê duyệt bán gần 14.000 đạn xe tăng cho Israel

Lầu Năm Góc ngày 9-12 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần thông qua quốc hội, theo hãng tin Reuters.

Xe tăng Israel tại biên giới Israel-Lebanon. Ảnh: EPA

Cụ thể, Mỹ đã sử dụng đặc quyền khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để cho phép một phần đạn dược, gần 14.000 trong số 45.000 quả đạn pháo mà Mỹ định bán cho Israel giao ngay đến Israel mà không cần quốc hội thông qua.

Thương vụ này trị giá 106,5 triệu USD, bao gồm 13.981 quả đạn chống tăng 120 mm, đạn xe tăng Tracer cũng như sự hỗ trợ, kỹ thuật và hậu cần của Mỹ.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trình bày với quốc hội về vấn đề này, giải thích rằng đạn xe tăng phải được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

“Israel sẽ sử dụng năng lực nâng cao để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này” - theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Tuyên bố cũng lưu ý rằng thương vụ này không ảnh hưởng đến khả năng quốc phòng của Mỹ.

