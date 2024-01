Xung đột Israel-Hamas 18-1: Hamas kêu gọi khối Ả Rập và Hồi giáo gây áp lực 'khẩn cấp, nghiêm túc' lên Israel và Mỹ

Xung đột Israel-Hamas ngày qua nóng ran trên các mặt trận bất chấp số thương vong dân thường.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, đã 24.448 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 61.504 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát.

Chỉ riêng ngày 17-1, có đến 163 ​​người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và 350 người bị thương.

Israel vẫn quyết “xóa sổ” Hamas

. Ngày 17-1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhắc lại quan điểm rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hamas bị “xóa sổ” và tất cả con tin được trả tự do, theo tờ The Times of Israel.

“Nếu Hamas không bị giải tán hoàn toàn, chúng tôi sẽ không thể sống ở Israel” - ông Gallant nói.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng Israel cần phải tước bỏ tất cả “khả năng quân sự quan trọng” của Hamas và loại bỏ nhóm này khỏi quyền lực ở Gaza.

Về phía Hamas, phát ngôn viên Hamas - ông Osama Hamdan ngày qua kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo gây áp lực “khẩn cấp và nghiêm túc” lên Israel và Mỹ để giúp đỡ người dân Gaza, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên đoàn Ả Rập phá vỡ cuộc bao vây Gaza nhanh chóng và lập tức, đồng thời buộc Israel cho phép các đoàn xe viện trợ đến tất cả các khu vực của Gaza” - ông Hamdan nói.

Xe tăng chiến đấu của Israel di chuyển dọc biên giới với Dải Gaza ngày 17-1. Ảnh: AFP

. Tình hình giao tranh trên thực địa ngày 17-1 tiếp tục leo thang, đặc biệt là ở TP Khan Younis (miền nam Gaza).

Ngày qua, quân đội Jordan tố cáo Lực lượng Phòng vệ Israel pháo kích vào bệnh viện quân sự dã chiến của Jordan ở Khan Younis, gọi vụ việc là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Lực lượng Phòng vệ Israel phủ nhận vụ tấn công và cho biết binh sĩ Israel chỉ đấu súng với các thành viên Hamas ở khu vực gần bệnh viện, không gây hư hại cho bệnh viện.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết thêm rằng Israel trước đó đã thông báo với bệnh viện rằng sẽ có giao tranh gần đó để bệnh viện chuẩn bị sơ tán.

Ở khu vực trung tâm Gaza, Israel cho biết đã tiêu diệt các chiến binh Hamas ở TP Deir al-Balah sau khi các chiến binh này bắn súng cối vào lực lượng Israel.

Tại Bờ Tây, ngày 17-1, các nhóm thanh niên Palestine đã diễu hành qua các đường phố, hô khẩu hiệu và đốt lửa trên đường để phản đối Israel.

Đụng độ nổ ra sau đó khiến một nam thanh niên Palestine bị thương do trúng đạn của lực lượng Israel, theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS).

Lực lượng Israel ở TP Tulkarem (Bờ Tây) ngày 17-1. Ảnh: AFP

Ngoài ra, truyền thông Palestine cũng báo cáo về các cuộc đột kích dữ dội của Israel tại Bờ Tây trong suốt ngày qua khiến khoảng 10 người Palestine thiệt mạng.

. Trong khi đó, Hamas ngày qua cho biết đã bắn rocket vào miền bắc Israel từ Lebanon.

Israel tấn công đáp trả khiến 1 chiến binh Hamas thiệt mạng.

. Cùng ngày, Lữ đoàn al-Quds, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Jihad (cũng là một nhóm vũ trang ở Dải Gaza) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Israel.

Theo Lữ đoàn al-Quds, chiếc UAV bị bắn hạ khi đang giám sát tại trại tị nạn Bureij (trung tâm Dải Gaza).

Báo động nguy cơ chiến tranh ở biên giới Israel-Lebanon

Ngày 17-1, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi nói rằng khả năng xảy ra chiến tranh ở mặt trận phía bắc Israel hiện “cao hơn nhiều” so với trước đây, theo The Times of Israel.

Ông Halevi cho biết Israel đang tăng cường sự “sẵn sàng chiến đấu ở Lebanon” để ứng phó với các cuộc tấn công liên tục của nhóm vũ trang Hezbollah.

“Tôi không biết khi nào chiến tranh ở miền Bắc (Israel) xảy ra, tôi có thể nói với bạn rằng khả năng nó xảy ra trong những tháng tới cao hơn nhiều so với trước đây” - theo ông Halevi.

Vị tướng cũng lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã “có rất nhiều bài học từ cuộc chiến ở Gaza” và nhiều bài học trong số đó rất phù hợp với cuộc chiến ở Lebanon”.

Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel theo phe cực hữu - ông Itamar Ben-Gvir nói rằng Israel nên bắt đầu cuộc chiến chống lại Hezbollah.

“Ở Lebanon, cần phải có một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Hezbollah và không có giải pháp chính trị nào có thể hữu ích.

Chiến tranh ở miền Bắc có thể là điều đau đớn nhất, nhưng chúng ta không được giao nhiệm vụ cho thế hệ con cháu. Chúng ta không được nói rằng chúng ta sẽ trì hoãn để điều đó không xảy ra với thế hệ của chúng ta” - ông Ben-Gvir nhấn mạnh.

Các phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn các cuộc đụng độ xuyên biên giới.

Người Palestine xếp hàng chờ nhận thực phẩm ở TP Rafah (phía nam Dải Gaza) trong bối cảnh nguồn cung thực phẩm thiếu hụt. Ảnh: REUTERS

Houthis tấn công tàu Mỹ ở Biển Ả Rập

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một UAV của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã tấn công một tàu do Mỹ sở hữu và điều hành ở Vịnh Aden (Biển Ả Rập) trong ngày 17-1.

Vụ việc đánh dấu lần thứ hai trong tuần này Houthis thành công nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ, theo đài CNN.

CENTCOM cho biết tàu bị một số hư hại nhưng không có ai trên tàu bị thương sau vụ tấn công.

CENTCOM cho biết con tàu vẫn có khả năng đi biển và tiếp tục hành trình.

Mỹ ngày qua cũng liệt Houthis vào danh sách nhóm khủng bố.

Đầu tuần này, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã đưa ra cảnh báo khuyến cáo các tàu buôn Mỹ tránh xa phần phía nam Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trong ngày 17-1 Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết ông đã “nói rõ” với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian về quan điểm của Anh liên quan sự hỗ trợ của Iran với nhóm Houthis.

“Iran phải ngừng cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Houthis, đồng thời sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ. Iran cũng phải ngừng lợi dụng tình hình khu vực làm vỏ bọc để hành động liều lĩnh và xâm phạm chủ quyền của nước khác” - ông Cameron nói với ông Abdollahian bên lề Hội nghị Thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại TP Davos (Thụy Sĩ).

Israel tuyên bố loại bỏ 'thủ lĩnh khủng bố hàng đầu Bờ Tây' (PLO)- Israel tuyên bố đã tấn công bằng máy bay không người lái vào trại tị nạn Balata (Bờ Tây) và loại bỏ “thủ lĩnh khủng bố hàng đầu Bờ Tây”.

THẢO VY