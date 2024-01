Xung đột Israel-Hamas 4-1: Mỹ đánh giá Israel 'không thể xoá sổ' Hamas; Hezbollah 'không thể im lặng'

Xung đột Israel-Hamas ngày qua diễn tiến ác liệt dai dẳng. Israel vẫn không kích dữ đội ở miền trung và nam Gaza.

Israel không kích dữ dội nhiều nơi

Ngày 3-1, báo đài Palestine đưa tin về các cuộc không kích dữ dội ở miền trung và miền nam Gaza. Theo đó, các trận chiến khốc liệt được cho là đang diễn ra tại Trại tị nạn al-Maghazi ở trung tâm TP Gaza và TP Khan Younis. Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ Israel chưa bình luận gì về thông tin này.

Cũng trong ngày 3-1, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết Israel đã pháo kích dữ dội vào các khu vực quanh bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis khiến nhiều người chết và bị thương. Tuy nhiên, Hiệp hội này không nêu cụ thể số lượng thương vong.

Mỹ: Israel không thể xóa sổ Hamas

Ngày 3-1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá rằng Hamas vẫn duy trì lực lượng đáng kể ở Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Theo ông Kirby, Israel có thể làm suy giảm đáng kể năng lực của Hamas bằng cách loại bỏ dàn lãnh đạo của Hamas nhưng sẽ không thể “xóa bỏ sự tồn tại của nhóm này”.

Lính Israel ở biên giới Israel với Gaza hôm 2-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Bên cạnh đó ông Kirby cho biết rằng các cuộc đàm phán về con tin đang diễn ra nghiêm túc dù có những khác biệt trong quan điểm các bên.

Đàm phán thả con tin vẫn gặp khó

Gần đây, Hamas đã đưa ra tối hậu thư cho Israel rằng phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn thì Hamas mới thả các con tin còn lại. Dù đưa ra tối hậu thư nhưng nhóm này vẫn tham gia vào các cuộc đàm phán trao đổi con tin, hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán thả con tin nói với đài CNN.

Cả hai nguồn tin cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Hamas, với Mỹ và Qatar đóng vai trò trung gian. Song hiện có rất ít động lực thúc đẩy đàm phán.

Một nguồn tin gọi đây là sự tiến triển rất chậm nhưng cho rằng việc cả Israel và Hamas đều đồng ý rằng các cuộc đàm phán là một bước tiến lớn về bản chất.

Trước đó, hôm 2-1, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng Hamas dường như đã "nhẹ nhàng hơn một chút" sau tối hậu thư mà tổ chức này đưa ra trước đó về vấn đề con tin nhưng không nói rõ chi tiết của tối hậu thư.

Hezbollah cảnh báo rắn Israel về vụ ám sát phó lãnh đạo Hamas

Trong bài phát biểu tại thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 3-1, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah - ông Hassan Nasrallah tuyên bố rằng nhóm "không thể im lặng" sau vụ phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri bị ám sát hôm 2-1, theo hãng tin Reuters.

Ông Nasrallah cho biết Hezbollah sẽ chiến đấu đến cùng nếu Israel chọn mở rộng chiến tranh sang Lebanon. Tuy nhiên, ông không nói rõ nhóm sẽ có hành động cụ thể nào để chống lại Israel, ủng hộ Hamas.

Lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah - ông Hassan Nasrallah phát biểu hôm 3-1. Ảnh: AP

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc ám sát ông Arouri.

Về phần mình, khi được hỏi Israel đang làm gì để chuẩn bị đối phó nguy cơ xung đột với Hezbollah, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari nói rằng Israel đang tập trung vào cuộc chiến chống Hamas và xin phép không trả lời câu hỏi này.

Bình luận về phát biểu của ông Nasrallah, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ chưa thấy dấu hiệu Hezbollah trực tiếp nhảy vào xung đột để hỗ trợ Hamas. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng cả Hezbollah và Israel đều không muốn và không có ý định gây chiến với nhau.

Cũng trong ngày 3-1, Ngoại trưởng Lebanon - ông Abdallah Bou Habib cho biết Lebanon đang nỗ lực thuyết phục nhóm Hezbollah không gây chiến chống lại Israel. Ông Abdallah Bou Habib cho biết Lebanon không muốn dính vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào, đồng thời mong muốn hòa bình ở biên giới phía nam Lebanon.

Ngày 3-1, Israel cũng đã tấn công nhóm Hezbollah ở miền nam Lebanon khiến 9 thành viên nhóm này thiệt mạng. Tờ The Times of Israel đánh giá rằng đây là một trong những ngày nguy hiểm nhất đối với Hezbollah kể từ khi Israel và nhóm này đáp trả hỏa lực của nhau.

Liên Hợp Quốc chỉ trích việc ủng hộ di dời người Palestine khỏi Gaza

Ngày 3-1, người phát ngôn của Liên Hợp quốc Florencia Soto Niño khẳng định không ai nên ủng hộ việc di dời hàng loạt người Palestine ra khỏi Gaza, đồng thời nhấn mạnh người dân Palestine phải được đảm bảo an toàn ở khu vực này, theo The Times of Israel.

Bà Soto Niño cho biết thêm rằng 85% người dân Gaza đã phải sơ tán và đang sống trong điều kiện tồi tệ và những người này có quyền trở về nhà của mình.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich cho biết 70% người Israel ủng hộ người Palestine ở Gaza tự nguyện di cư sang các nước khác.

