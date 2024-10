Xuyên tạc kỵ binh là 'dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương', bị công an mời 13/10/2024 11:59

(PLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập năm người để làm rõ hành vi đăng thông tin xuyên tạc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại hồ Xuân Hương TP Đà Lạt.