Bị công an mời vì xuyên tạc kỵ binh là 'dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…' 12/10/2024 18:59

(PLO)- Công an Lâm Đồng làm việc với năm người đăng tải các thông tin xuyên tạc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc".

Chiều 12-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập năm người để làm rõ hành vi đăng thông tin xuyên tạc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng mời 5 người làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX.

Cụ thể, công an đã triệu tập, làm việc với ba người gồm ông NĐT (53 tuổi, ngụ phường 2, chủ tài khoản Facebook “N.T”), ông BVT (39 tuổi, ngụ phường 9), ông VMN (40 tuổi, ngụ phường 12, cùng TP Đà Lạt).

Ba người này được triệu tập để làm rõ hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là “ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng…”.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với 5 người đăng thông tin xuyên tạc liên quan đến Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc"

Cơ quan này cũng đã làm việc với quản trị viên của các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại địa phương là bà TH (42 tuổi, ngụ phường 6, TP Đà Lạt) là quản trị trang “I.Q.O.S Đà Lạt” vì đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh CAND là “dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…”

Đồng thời, phối hợp mời và làm việc với ông MĐ (33 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) là đồng quản trị trang “Thông Tin Đà Lạt”.

Những trường hợp đăng thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, những thông tin sai sự thật, xuyên tạc nêu trên là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - Khu vực 3 của Bộ Công an, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Tại buổi làm việc, các trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân do không tìm hiểu, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chưa tìm hiểu quy định trong quá trình quản trị trang, hội, nhóm mạng xã hội.

Công an tiếp tục làm việc với những trường hợp đăng thông tin sai sự thật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục xác minh các tài khoản cá nhân trong và ngoài địa phương đã đăng tải, bình luận, chia sẻ; quản trị viên các trang, hội nhóm buông lỏng kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải các nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật để phối hợp Công an các tỉnh, TP trong cả nước triệu tập, làm việc.