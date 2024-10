Hàng chục ngàn người xem biểu diễn quân nhạc và kỵ binh ở Hồ Xuân Hương 13/10/2024 04:08

(PLO)- Hàng chục ngàn người dân và du khách tập trung ở Quảng trường Lâm Viên và khu vực Hồ Xuân Hương xem các lực lượng của công an biểu diễn.

Tối 12-10, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong chương trình Đại hội khỏe “Vì ANTQ” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND (Đại hội và Hội thi) lần thứ VI khu vực 3 do Bộ Công an tổ chức đã diễn ra chương trình biểu diễn nhạc hội, diễu hành kỵ binh và biểu diễn mô tô.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễu hành, biểu diễn kỵ binh quanh Hồ Xuân Hương. Ảnh: VT



Từ 19 giờ 30, hàng chục ngàn người dân, du khách đã tập trung về khu vực Quảng trường Lâm Viên, phố đi bộ Trần Quốc Toản và khu Hoà Bình để xem Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễu hành, biểu diễn các kỹ thuật, kỹ năng theo đội hình, điều khiển ngựa vượt các vật cản, thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa.

Sau màn biểu diễn kỵ binh, người dân và du khách tiếp tục mãn nhãn với phần biểu diễn của Đoàn mô tô của Bộ Công an tuần hành trên đường Trần Quốc Toản quanh Hồ Xuân Hương và Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn nhạc hội trên đường phố.

Biểu diễn quân nhạc. Ảnh: VT

Đây là 3 chương trình biểu diễn đầu tiên nằm trong khuôn khổ của Đại hội và Hội thi, là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, là ngày hội lớn biểu dương lực lượng, sức mạnh của lực lượng Công an.

Biểu diễn mô tô. Ảnh: VT

Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng thể dục thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật của 20 đơn vị Công an ở khu vực phía Nam.

Sáng 13-10 sẽ diễn ra chương trình khai mạc Đại hội và Hội thi.

Một số hình ảnh biểu diễn quân nhạc, kỵ binh và mô tô của Bộ Công an tại TP. Đà Lạt: