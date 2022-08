Y án tử hình 2 người trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Ngày 9-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ba bị cáo Dư Quốc Cường, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thanh Phượng.

Theo đó, tòa tuyên phạt tử hình đối với hai bị cáo Cường và Hải, phạt bị cáo Phượng 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy lớn xuyên quốc gia do Nguyễn Tuấn Thanh cầm đầu. Cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo là đúng pháp luật nên cần giữ nguyên.

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ 45 ngày 13-4-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra trên Quốc lộ 91C (ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú) phát hiện xe ô tô chở Cường có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy nên dừng xe để kiểm tra, sau đó phát hiện nhiều bọc chứa ma túy…

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 2-2019, Cường quen biết Nguyễn Tuấn Thanh (không rõ lai lịch) tại một quán bar ở Phnompenh (Campuchia). Tại đây, Thanh gợi ý Cường vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) về TP.HCM giao cho người tên Sen (không rõ lai lịch) để bán cho người khác. Mỗi lần Thanh trả cho Cường 1.000 USD thì Cường đồng ý.

Từ đầu tháng 3-2019 đến ngày 6-4-2019, Thanh đưa ma túy cho một người mang đến cửa khẩu Khánh Bình giao cho Cường ba lần, mỗi lần 4-6kg. Nhận được ma túy, Cường thuê xe mang ma túy về TP.HCM giao cho người tên Sen. Trong ba lần này Cường được trả công 3.000 USD.

Cường khai, hai lần đầu giao ma túy cho Sen thấy Hải chạy xe máy đến gặp Sen trao đổi, kiểm tra ma túy rồi kêu Phượng ra gặp Sen lấy ma túy. Lần thứ ba thì Hải gặp Sen và Cường. Số ma túy mua được Hải bán lại cho Slển Tuyên Khoa và nhiều người khác thu lợi.

Ngày 13-4-2019, Thanh tiếp tục kêu Cường giao ma túy thì bị bắt như trên. Ngày 14-4-2019, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành giữ người khẩn cấp đối với Hải, Khoa và Phượng.

Tổng số lượng ma túy Cường bị bắt quả tang là hơn 26,2 kg loại MDMA, Kentamine và Methamphetamine. Số lượng ma túy thu giữ của Hải là hơn 5,2 kg. Tổng số lượng ma túy Cường phải chịu trách nhiệm là hơn 31,4 kg.

Xử sơ thẩm vào ngày 13-4-2021, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình đối với Cường và Hải, phạt Phượng 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt Khoa 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.