Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Ngày 16-7, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk- chủ đầu tư thành phần 3 của dự án, cho biết đến nay công tác giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao mặt bằng dự án đạt hơn 99 %. Các khó khăn, vướng mắc tại dự án cơ bản đã được tháo gỡ.

Đến nay các nhà thầu đã thi công 26/28 cây cầu. Tổng giá trị xây lắp tại dự án thành phần 3 đạt hơn 15 % giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, hiện việc khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Một số mỏ đá, cát, đất đắp chưa được cấp phép. Ngoài ra, một gói thầu tại dự án đang vướng 16 hộ gia đình và khoảng 600 m đất rừng.

Còn theo ông Phạm Văn Trình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 6 Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 2, đến nay phần lớn các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng dự án cơ bản đã được giải quyết.

Dù vậy, tại dự án còn vướng khoảng 5 km đất rừng tự nhiên. Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu trúng đấu giá cây rừng chặt hạ cây, bàn giao mặt bằng.

Cũng theo ông Trình, đoạn dự án này có tất cả có 38 cây cầu, đến nay đã động thổ 15 cây cầu, còn lại chưa động thổ được. Nếu thời tiết thuận lợi, trong tháng 8-2024 sẽ tiếp cận thi công đồng loạt các cầu.

Toàn dự án có bốn hầm; trong đó hầm Phượng Hoàng lớn nhất đang thi công, dự kiến sẽ thông hầm vào tháng 4-2026.

Tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Hoàng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, nói tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột thời gian qua chưa đạt yêu cầu, còn chậm, đặc biệt là dự án thành phần 2. Lý do công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng gặp khó khăn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu tới năm 2026 cơ bản hoàn thành dự án.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các nhà thầu cùng nỗ lực với chính quyền địa phương, khắc phục những khó khăn; đồng thời tìm biện pháp rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng dự án.

“Hiện Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu phải hiểu được đặc điểm thời tiết để chỉ đạo thi công. Mùa mưa thì phải tập trung làm những việc mùa mưa, chờ mùa khô thì tăng tốc”- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn lưu ý.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng.

Dự án được chia thành ba thành phần gồm dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.