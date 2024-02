Yêu cầu giải quyết dứt điểm 'Công trường sa tặc' ở Bình Thuận trước ngày 10-3

Ngày 28-2, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi Sở TN&MT, Công an Bình Thuận và UBND huyện Hàm Tân yêu cầu kiểm tra, giải quyết thông tin phản ánh khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận (bìa phải) trong buổi trực tiếp kiểm tra tại Sơn Mỹ tháng 8-2023. Ảnh: HT

Theo đó, ngày 26-2, Báo Pháp Luật TPHCM có bài viết: “Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận”, phản ánh những ngày cận và trong tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, “công trường sa tặc” ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vẫn rầm rập khai thác.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-3.

Được biết, trước đó vào ngày 2-8-2023, ông Phan Văn Đăng đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân theo đơn phản ánh của tập thể người dân xã Sơn Mỹ.

Một khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ chụp tháng 8-2023. Ảnh: HT

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Hàm Tân cần phải chấn chỉnh ngay công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Đối với tình trạng mua bán quyền sử dụng đất để khai thác cát trái phép, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương cần phải làm việc với các cá nhân có liên quan.

Cần xác định rõ chủ đất có sử dụng đất đúng với mục đích cấp phép hay không, nếu không tiến hành thu hồi và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 16-8-2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng sau buổi kiểm tra thực tế.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Hàm Tân khẩn trương xác minh, làm rõ chủ sử dụng đất, đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân… để xử lý nghiêm theo quy định (kể cả thu hồi đất của chủ sử dụng đất tại khu vực khai thác khoáng sản trái phép).

Ông Phan Văn Đăng yêu cầu huyện Hàm Tân cần phải chấn chỉnh ngay công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Ảnh HT.

Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo rõ khối lượng, diện tích khu vực đã bị khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan đã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép quy mô, diện tích lớn trong thời gian qua.

Sở TN&MT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của UBND huyện Hàm Tân để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh họp giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian qua trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Giao Công an Bình Thuận chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân sớm xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái phép do Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý.

PHƯƠNG NAM