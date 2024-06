Yêu cầu hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn ứ tại nút giao An Phú 22/06/2024 19:30

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị có phương án tổ chức giao thông tối ưu giảm nguy cơ ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao An Phú.

Liên quan đến báo cáo của Sở GTVT về phương án tổ chức giao thông trong quá trình thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức, mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP, UBND TP Thủ Đức, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công tại khu vực nút giao An Phú.

Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khảo sát thực tế để có phương án tổ chức giao thông tối ưu, phù hợp từng giai đoạn, giảm thiểu mức thấp nhất nguy cơ ùn tắc giao thông tại khu vực.

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương rà soát, khắc phục ngay các thiếu sót trong công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công tại hiện trường theo báo cáo của Sở GTVT.

Đồng thời, nghiên cứu việc điều chỉnh biện pháp thi công (như tăng cường xe máy, thiết bị, ván khuôn,…) hạng mục hầm và các hạng mục cầu vượt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm thiểu thời gian chiếm dụng mặt đường và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn ứ giao thông tại nút giao An Phú.

Trước đó, để tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thi công dự án xây dựng nút giao An Phú, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đề xuất các vị trí lắp đặt bảng thông tin điện tử trên đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh hạng mục tổ chức giao thông tại khu vực dự án.

Bên cạnh đó, công an TP chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và Sở GTVT nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong đó có các kịch bản, tình huống có ùn tắc trên cao tốc, ùn tắc khu vực nút giao An Phú và phương án phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với Sở GTVT nghiên cứu rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công (như tăng cường xe máy, thiết bị, ván khuôn) hạng mục hầm và các hạng mục cầu vượt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, giảm thiểu thời gian chiếm dụng mặt đường, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhân dân qua khu vực và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị khẩn trương nghiên cứu đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống camera trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ Vành đai 2 đến nút giao An Phú).

Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chia sẻ hệ thống camera từ khu vực cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước kết nối về Trung tâm nhằm thông tin tình hình giao thông đến các lực lượng chức năng để phối hợp, xử lý kịp thời phương án điều tiết giao thông.