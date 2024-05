Những bất cập ở khu vực nút giao An Phú, TP Thủ Đức 25/05/2024 10:11

(PLO)- Ở khu vực nút giao An Phú, TP Thủ Đức còn tồn tại nhiều bất cập, đơn cử như ngập nước gây ảnh hưởng tới giao thông.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công dự án xây dựng nút giao An Phú , TP Thủ Đức.

Sở GTVT TP cho biết, qua công tác kiểm tra tình hình thi công dự án nút giao An Phú, TP Thủ Đức, còn nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Nút giao An Phú xuất hiện tình trạng ngập nước, Sở GTVT TP đề nghị chấn chỉnh.

Điển hình là tình trạng ngập nước xuất hiện tại khu vực nút giao An Phú, khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Sở GTVT, mặc dù có nhiều phản ánh, tuy nhiên những bất cập trên vẫn chưa được khắc phục dẫn đến gây nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại khu vực.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, sở đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp chế tài xử lý nghiêm các đơn vị liên quan trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đặc biệt, tập trung khắc phục ngay các bất cập nêu trên, đảm bảo mặt đường êm thuận cho các loại xe lưu thông; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập nước tại khu vực nút giao thông An Phú.

Sở GTVT TP cũng giao Thanh tra Sở GTVT TP chủ trì phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thi công mất an toàn giao thông tại dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi, đôn đốc quá trình khắc phục các hư hỏng mặt đường trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Về vấn đề này, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, khu vực nút giao An Phú có địa hình lòng chảo, khi mưa lớn nước từ các nơi đều đổ về. Sau mưa, nước sẽ rút hết. Sau này, dự án nút giao An Phú có hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông hoàn chỉnh, khu vực nút giao An Phú sẽ hết ngập.