Yêu cầu xử lý nghiêm điểm du lịch xây trên đất nông nghiệp

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm việc xây dựng, kinh doanh du lịch tự phát trên đất nông nghiệp.

Sáng 4-2, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho hay ông đã yêu cầu UBND huyện Tuy An phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, kinh doanh du lịch trái phép tại điểm du lịch tự phát Canary Garden ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND huyện Tuy An kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ địa phương đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng xây dựng, kinh doanh trái phép trên đất nông nghiệp như Canary Garden và các điểm du lịch tự phát tương tự.

Chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên được đưa ra sau khi ông Lê Tấn Hổ đã trực tiếp đến kiểm tra tại điểm du lịch tự phát Canary Garden.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Yên cho hay cơ quan này đã công bố 17 điểm kinh doanh du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh này. Đây là các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch tự phát, chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật.

Như PLO đã phản ánh, thời gian qua nhiều cơ sở kinh doanh, hộ gia đình tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép tại huyện Tuy An và một số địa phương ở Phú Yên. Trong dịp Tết Nguyên đán và hiện nay, các cơ sở này ngang nhiên hoạt động, mở cửa đón khách, thu tiền dịch vụ.

Mới đây, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu UBND các xã An Hòa Hải, An Chấn, An Thọ làm việc và có biện pháp yêu cầu các cơ sở kinh doanh Canary Garden, Đồi Tím, Sky Panorama dừng ngay hoạt động kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, một số điểm du lịch tự phát vẫn tiếp tục hoạt động, mở cửa đón khách bình thường.

Trong đó, riêng điểm du lịch tự phát Canary Garden đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên đất nông nghiệp trên tổng diện tích khoảng 2 ha… Điểm du lịch này nằm trên một ngọn đồi thấp ngay cạnh tỉnh lộ 649 và cách trụ sở UBND xã An Hòa Hải chưa đến 1 km.

Theo Sở TN&MT Phú Yên, cơ sở Canary Garden của hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, môi trường, thủ tục khác có liên quan theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động.

Xử phạt hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Ngày 4-2, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay ông đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Ngọc Hiển (35 tuổi, ngụ phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 22,5 triệu đồng. Lý do ông Hiển đã có hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tổng diện tíc xây dựng công trình vi phạm 1.100 m2. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Lưu Ngọc Hiển phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu qủa là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt Ông Lưu Ngọc Hiển là chủ cơ sở kinh doanh du lịch tự phát Canary Garden ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải.

