Yếu tố giúp thép nội địa cạnh tranh với Trung Quốc 22/06/2024 08:25

(PLO)- Sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) Hòa Phát có thể đáp ứng khoảng 70% lượng HRC đang phải nhập khẩu nếu dự án Dung Quất 2 chạy tối đa công suất, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian vận chuyển so với nhập từ Trung Quốc.

Theo Công ty chứng khoán FPT (FPTS), thách thức duy nhất mà Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đương đầu khi cạnh tranh với sản phẩm HRC nhập khẩu từ Trung Quốc đến từ giá bán. Cụ thể, giá bán HRC của HPG và Formosa (Hai đơn vị sản xuất HRC trong nước) đang khá tương đồng nhưng cao hơn so với mức giá HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đoàn doanh nghiệp Hiệp hội thép Đông Nam Á thăm quan dây chuyền sản xuất HRC của Hòa Phát vào tháng 5-2024. Ảnh: HPG

Trước đó, HPG và Formosa đã nộp hồ sơ lên Bộ Công Thương yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm HRC nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ).

Phân tích của FPTS cho thấy việc có kết quả điều tra sẽ mất thời gian từ 12 – 18 tháng. Vì vậy, trong năm 2024, áp lực cạnh tranh mạnh từ thép HRC nhập khẩu sẽ vẫn hiện hữu và kết quả điều tra cũng như quyết định áp thuế của Bộ Công Thương sẽ có trong nửa đầu năm 2025.

Thống kê cho thấy sản lượng HRC nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 3,4 triệu tấn (tăng 47% so với cùng kỳ), với nguồn chủ yếu đến từ Trung Quốc. Sản lượng tăng đột biến cùng mức giá bán thấp của HRC Trung Quốc (hiện đang thấp hơn khoảng 10,3% so với Formosa và 14,6% so với Hòa Phát) khiến cạnh tranh gia tăng mạnh tại thị trường nội địa.

Khi dự án Dung Quất 2 của HPG đi vào hoạt động, FPTS dự báo tình hình bán hàng thép HRC và các sản phẩm cán từ HRC của Dung Quất 2 sẽ tăng trưởng khả quan. Sản lượng HRC của Dung Quất 2 nếu chạy tối đa công suất có thể đáp ứng được khoảng 70% lượng HRC đang phải nhập khẩu. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian vận chuyển so với nhập từ Trung Quốc.

FPTS cho rằng tính cạnh tranh về giá của doanh nghiệp sẽ cải thiện nhờ lợi thế về quy mô. Nhờ vậy, sản lượng cung nội địa tăng thêm từ Hòa Phát dần thay thế cho nhập khẩu và tạo động lực gia tăng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Tính đến hết quý I-2024, HPG đã hoàn thành 94% giải phóng mặt bằng và 90% phần xây dựng cho các nhà máy cán, luyện thép, luyện gang,... Kết cấu thép của dự án đã hoàn thành 50%, trong đó 60% - 70% các hạng mục quan trọng như nhà máy luyện thép và nhà máy cán HRC.

HPG dự kiến sẽ chạy thử lò đầu tiên của Dung Quất 2 trong cuối quý IV-2024 và lò thứ 2 trong quý III-2025 trước khi đồng bộ hoàn thành 100% hạng mục toàn bộ dự án vào năm 2026.