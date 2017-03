100 đặc nhiệm tinh nhuệ vây quanh ông Obama

Trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam, trên các phương tiện truyền thông chỉ thấy lực lượng an ninh, CSGT… đứng rất xa trên các tuyến đường để bảo vệ. Tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng vì ngoài mật vụ của Tổng thống Obama, cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam luôn bố trí cả trăm người “vô hình” trước ống kính cũng như người dân vây quanh tổng thống để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho nguyên thủ nước bạn.

Lập 41 phương án tác chiến

Đại úy Đặng Vũ Thi, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), cho biết trước, trong và sau chuyến thăm của ông Obama, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ khảo sát các nhà nghỉ, khách sạn, nơi hội nghị, các tuyến đường, nhà… mà ông sẽ xuất hiện để xây dựng các phương án bảo vệ, sẵn sàng tiếp cận mục tiêu và thực hiện mệnh lệnh cấp trên.

Sau khi nhận kế hoạch bảo vệ, đơn vị xây dựng bổ sung các phương án tác chiến ở những mục tiêu trọng điểm, phối hợp với các đơn vị công an, quân đội nắm bắt tình hình an ninh...

Tiểu đoàn xây dựng 41 phương án tác chiến tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội, những nơi Tổng thống Obama có thể đến. Các phương án không chỉ dành riêng cho tổng thống mà còn cho cả các quan chức cấp cao khác trong đoàn của Mỹ.





Thượng úy Đinh Đức Thắng, chỉ huy kíp trực 100 chiến sĩ tinh nhuệ, chuẩn bị kế hoạch bảo vệ Tổng thống Obama. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo ông Thi, đặc nhiệm tham gia bảo đảm an ninh cho đoàn của Tổng thống Obama được huy động 100% quân số, chia làm ba kíp: Chống không tặc, kíp 100 chiến sĩ và kíp ứng trực.

Kíp chống không tặc sẽ nhanh chóng áp sát mục tiêu, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin…

Kíp 100 chiến sĩ tinh nhuệ ém quân xung quanh nơi Tổng thống Obama xuất hiện… “Do tính chất quan trọng của chuyến thăm, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (Phó Chủ tịch Quốc hội) và Thượng tướng Bùi Văn Nam (Thứ trưởng Bộ Công an) trực tiếp xuống đơn vị để kiểm tra, nắm bắt tình hình trước khi đoàn ngoại giao Mỹ sang Việt Nam” - Đại úy Thi chia sẻ.

Bí mật bảo vệ mục tiêu

Trong ba kíp trực nói trên, kíp 100 chiến sĩ do Thượng úy Đinh Đức Thắng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực tiếp chỉ huy.

Thượng úy Thắng cho hay sau khi có kế hoạch và lịch trình cụ thể của đoàn Tổng thống Obama và điện mật từ lãnh đạo Bộ Công an, 100 chiến sĩ của kíp được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ phương tiện ém quân tại các vị trí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

100 chiến sĩ bố trí bí mật với cả người dân và phía Mỹ, đây cũng là kíp cảnh sát đặc nhiệm áp sát gần tổng thống nhất. Lực lượng tinh nhuệ này chia thành nhiều tổ, thành thạo các phương án tác chiến, giữ liên lạc và trang bị các phương tiện đặc chủng như xe bọc thép, xe chở thiết bị phá hủy bom mìn, súng bắn tỉa và các loại vũ khí hiện đại.

Tổ bắn tỉa của kíp 100 người giữ vai trò rất quan trọng trong kíp này. Các chiến sĩ thuộc tổ sẽ nhanh chóng có mặt tại các vị trí trọng điểm, điểm cao khi có lệnh.

“Phía an ninh nước bạn cũng bố trí lực lượng bắn tỉa và họ giữ bí mật nhưng bằng trực quan, chúng ta vẫn thấy và chủ động nắm được các vị trí của họ” - Thượng úy Thắng nói.

Vị tiểu đoàn phó cũng chia sẻ thêm do lượng người dân quan tâm rất lớn nên cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm đã chủ động xây dựng các phương án tác chiến và tổ chức thực binh, sử dụng đồng bộ các biện pháp và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.