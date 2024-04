Công an Thừa Thiên Huế xử lý hàng trăm xe quá khổ quá tải 26/04/2024 09:00

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý hàng trăm xe quá khổ quá tải.

Ngày 26-4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, lực lượng của đơn vị đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm đối với xe quá khổ quá tải.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông kiểm tra các phương tiện nghi vấn quá khổ quá tải. Ảnh: ND

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã kiểm tra gần 1.000 trường hợp, phát hiện, lập biên bản 218 trường hợp vi phạm (trong đó có 150 trường hợp vi phạm quá tải trọng, 66 trường hợp quá khổ, hai trường hợp cơi nới), phạt tiền gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp thanh tra giao thông (TTGT) cũng kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên các đoạn, tuyến trọng điểm có các bến bãi, mỏ, cảng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, các khu vực mỏ, đường vào cảng... để kiểm soát chặt chẽ phương tiện quá tải.

Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp nghi vấn cơi nới. Ảnh: ND

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền, tổ chức cho các chủ các doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc phối hợp, tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá khổ quá tải được lực lượng CSGT Công an tỉnh triển khai xuyên suốt cả năm theo kế hoạch liên ngành, giữa Sở GTVT và Công an tỉnh.

Theo đó, mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; các trường hợp cơi nới thành thùng xe thì sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông.

Trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới tiếp tục lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.