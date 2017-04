30 giang hồ Sài Gòn xuống Bình Dương giải cứu vợ bạn

Chiều 2-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 35 nghi can đi trên 6 ô tô, trong đó có 2 xe taxi, mang theo hung khí để hỗn chiến tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một).



Nhóm giang hồ của Tốt bị công an tạm giữ. Ảnh: Vũ Hội

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo một nhóm lên đến hàng chục người đi trên nhiều ô tô biển số TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh tụ tập ở khu vực ngã tư Sở Sao (phường Tương Bình Hiệp) để chuẩn bị đánh nhau.

Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công an phường Tương Bình Hiệp và lực lượng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai bao vây khu vực, chặn bắt được 6 ô tô, trong đó có 2 xe taxi cùng 35 người trên xe.



Qua kiểm tra xe, lực lượng công an phát hiện nhiều hung khí, dao, búa, gậy gộc và nhiều vỏ chai bia cất giấu.



Hung khí cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Vũ Hội

Cơ quan công an xác định trước đó Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhận được tin nhắn của vợ đang bị một người tên Mun (chưa rõ danh tính) là bạn cũ của vợ tình cờ đi dự tiệc gặp mặt rồi giữ lại ở khách sạn gần ngã tư Sở Sao.

Nghe vậy, Tốt liền gọi người quen là Hồng Minh Tín (32 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) huy động hàng chục thanh niên từ TP.HCM dùng ô tô du lịch, taxi lên Bình Dương để giải cứu vợ và hẹn “huyết chiến” với Mun.



Tuy nhiên, cuộc chiến sinh tử chưa xảy ra thì đã bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn. Hiện Công an đang truy xét bắt giữ nghi can tên Mun để điều tra, làm rõ hành vi của người này trong việc giữ người trái pháp luật.