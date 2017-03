6 công nhân bị thương nặng trong vụ nổ tàu ở Hải Phòng

Danh tính sáu công nhân gồm: Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Văn Đồng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Duy Bình và Dương Mạnh Cường.

Theo một công nhân làm việc tại hiện trường: Lúc đó, có các công nhân đang làm việc tại hầm tàu thì bỗng nghe tiếng nổ. Sáu công nhân bị thương hầu hết ở phần mặt, một số bị thương ở tay, chân, cổ.

Các công nhân được đưa đi cấp cứu ở BV Việt Tiệp ngay sau đó. Đầu giờ chiều 15-7, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu BV Việt Tiệp cho biết các nạn nhân đã được sơ cứu. Ba người bị thương nặng được làm thủ tục để đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.







Các công nhân được đưa vào BV Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở mặt là chủ yếu.

Ông Ngô Thanh Phong - Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bình An (thuộc Công ty TNHH Đóng tàu Bình An) cho biết: Tàu Toàn Thắng thuộc Công ty CP Xăng dầu Đông Nam Á, trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Công ty này mới ký hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh tàu Toàn Thắng với Xí nghiệp đóng tàu Bình An vào ngày 4-7.

Sáng 15-7, tốp công nhân đang làm vệ sinh tại hầm hàng chứa dầu, khi đang cắt một đoạn thép thì xảy ra vụ nổ khí mê tan còn sót lại. Lửa bùng cháy, gây bỏng cho các công nhân.

Ông Phong cũng cho biết thêm, trước mắt công đoàn và công ty bỏ kinh phí để chạy chữa cho các nạn nhân, sau đó sẽ cùng với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.