Ba chị em bé gái chết đuối thương tâm

Hai chị em song sinh P.T, NT (mồ côi bố mẹ từ nhỏ) đang học lớp 5, và cháu H(bố mẹ đã li hôn, hiện đã có gia đình riêng) cùng sống chung với bà nội Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi).

Gia đình bà Lệ rất khó khăn, năm 2011, bà Lệ dắt theo 3 đứa cháu từ xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang) đến thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) buôn bán kiếm sống. Bà Lệ thuê trọ tại nhà trọ Kim Vũ thuộc ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Khoảng 18 giờ ngày 28/4, bà Lệ đi bán hàng về không thấy các cháu đâu nên đi tìm thì phát hiện dép của 3 đứa cháu ở đầu cầu khu vực kênh Mặc Cần Dện; nghi các cháu bị đuối nước nên bà Lệ hô hoán nhờ mọi người tìm kiếm giúp. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Phú Hòa và người dân đã mò tìm, vớt được thi thể 3 cháu.

Nơi 3 cháu gái chết đuối thương tâm. Ảnh: Hòa Bình - Kỉnh Nhơn (báo An Giang)



Theo người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, triều cường khu vực kênh Mặc Cần Dện đang lên, nước chảy rất xiết và khá sâu; 3 cháu Phương Trang, Ngân Trang và Hạnh không biết bơi, có thể lúc đó các cháu ra nghịch nước, bất cẩn nên té xuống kênh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc thương tâm, đại diện chính quyền thị trấn Phú Hòa cùng bà con địa phương đã vận động mọi người quyên góp được hơn 29 triệu đồng hỗ trợ cho bà Lệ lo hậu sự cho các cháu. Sáng nay (29/4), thân nhân và người dân địa phương đã giúp bà Lệ đưa thi thể 3 cháu về quê nhà tại xã Kiến An (Chợ Mới) để chôn cất.

Sự việc đau lòng này cũng là lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ trong việc quan tâm, trông giữ chăm sóc trẻ; nhất là thời điểm nghỉ lễ dài ngày như hiện nay, nhiều gia đình đưa trẻ về quê nghỉ ngơi ở khu vực có nhiều sông rạch.

Theo Công Mạo - TTXVN