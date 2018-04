Bắn 5 phát vào công an, giải vây đồng bọn ôm 15 bánh heroin

(PLO)- Khi Công an tỉnh Nghệ An vây bắt một nam giáo viên tiểu học ôm 15 bánh heroin và 8.000 viên ma túy tổng hợp, một đối tượng đã nổ liên tiếp năm phát súng về phía công an để giải cứu đồng bọn nhưng bất thành.