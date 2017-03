Bán bò đi buôn heroin lãnh 14 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, tháng 6-2013, La (36 tuổi, trú bản Cánh, xã Nga My, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) đang ở nhà thì một người đàn ông đến nhà La giới thiệu tên Hải chỉ cách cho La mang heroin xuống huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bán để lấy tiền lời, giàu nhanh. Sau đó Hải xin số điện thoại của La rồi ra về.



Vi Văn La (trái) và Lương Văn Quốc tạo phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Ngày 18-7-2013, Hải điện vào số di dộng của La: “Chú La ơi có tiền không mua heroin về bán cho anh”. Nghe theo lời Hải, La đi bán con bò của gia đình được 12 triệu đồng và cầm cố số vàng tích trữ trong nhà được 8 triệu đồng.

Sáng 23-7-2013, La tới nhà Quốc (42 tuổi, trú bản Xốp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) hỏi mượn 10 triệu đồng và gợi ý Quốc cùng đi buôn heroin đề nhanh giàu. Quốc nhất trí đi buôn heroin và mang theo 10 triệu đồng.

La và Quốc lên đỉnh núi Pà Vẽ (huyện miền núi Tương Dương) mua của người đàn ông H’Mông (quốc tịch Lào) 1,4 cây heroin với giá 28 triệu đồng.

La và Quốc mua được heroin vui mừng chở nhau về nhà Quốc.

Khi đang uống nước tại nhà Quốc thì Hải điện hỏi La mua được heroin chưa? La nói “mua được rồi, giờ anh mua giá bao nhiêu một cây”. Hải nói sẽ mua 22 triệu đồng/cây heroin. La và Quốc mang 1,4 cây heroin xuống địa phận xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) giao “hàng” cho Hải. Tại đây Hải nói chưa có tiền và nếu La và Quốc mang được heroin xuống Quỳ Hợp thì mua giá 35 triệu đồng/cây heroin.

Đêm 23-7-2013, khi đến xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp) La và Quốc chưa kịp giao heroin cho Hải thì bị lực lượng Phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đội kiểm soát phòng chống ma túy (thuộc Cục Hải quan Nghệ An) bắt giữ. Riêng Hải lợi dụng đêm tối đã kịp chạy trốn thoát. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An mở niêm phong và giám định tang vật 1,4 cây heron trên có trọng lượng 52,075 gam heroin.

Tại phiên tòa, La và Quốc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được xem xắt giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM