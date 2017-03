Bàng hoàng nhóm côn đồ vô cớ đánh chết nam sinh lớp 10

Đứng trước linh cữu của con anh An là cháu Vũ Doanh Nghiệp (SN 1998, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Bắc Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), ngắm gương mặt khôi ngô, sáng sủa của cháu, chúng tôi không khỏi đau đớn, xót thương và căm phẫn những kẻ đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của một nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi, có tương lai đang rộng mở ở phía trước này.

Cố nén đau thương, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1974, mẹ của cháu Nghiệp) kể lại cho chúng tôi nghe sự việc: Vào khoảng 20h30 ngày 29.8, cháu Nghiệp cùng chị đi mua dép (do dép cháu đang đi đã rách) để sáng hôm sau cháu đi học. Hai mẹ con đi bộ ra ngã ba của làng song quán tại đây đóng cửa, nên đành đi đến quán khác cách đó khoảng 100m, nhưng quán cũng đóng cửa, nên hai mẹ con đành đi bộ về.

Chị Thương kể tiếp: "Tôi đi trước, còn cháu cầm đèn pin đi sau, cách nhau khoảng 1,5m. Khi đến đoạn đường làng còn cách nhà khoảng 60-70m, thì có tiếng xe máy (2 chiếc), tôi bảo cháu đi gọn vào lề đường.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng "bốp", quay lại thì đã thấy cháu nằm sấp xuống đất, hòn gạch nằm ở ngay bên cạnh cháu. Thấy vậy, tôi tri hô, kêu cứu thì 2 xe máy phóng vụt qua, chạy mất. Lúc đấy tôi không biết là ai, không biết có bao nhiêu người".

Chị Thương ôm lấy con, kêu cứu. Mọi người chạy ra, rồi đưa cháu Nghiệp đi viện cấp cứu. Chị Thương cho biết, lúc đó cháu Nghiệp bị chảy máu rất nhiều, bị lõm sọ.

Nghiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, sau đó đưa lên Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm; do quá tải, nên cháu được chuyển qua Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Nhưng do vết thương quá nặng, bệnh viện đã trả về cho gia đình. Đến 15h23 ngày 1.9, cháu Nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà.

Ông ngoại và chị gái Nghiệp đau đớn trước sự ra đi bất ngờ, oan ức của Nghiệp.

Anh Nguyễn Xuân Nhưng (SN 1983, nhà cách hiện trường khoảng 20-25m) kể: Trước khi xảy ra vụ việc, anh đứng ở trên mái bằng nhà mình. Anh cho biết, do cách đó 10 hôm, gia đình anh bị mất một con chó, nên tối hôm đó, anh lên trần nhà để rình trộm.

"Khi đó, tôi nhìn thấy hai xe máy bóp còi, xe đi trước bật đèn, xe đi sau không bật đèn. Xe đi trước có 2 người, xe đi sau có 3 người. Thấy vậy, tôi liền đi xuống, mở cửa, chạy ra đuổi theo xe máy (vì nghi là trộm). Khi còn cách 2 xe máy khoảng 15m, thì tôi thấy một người ngồi sau cùng (trên xe máy chở 3 người) dùng tay phải cầm hòn gạch, giơ qua đầu rồi vừa đập vào bên trái đầu của cháu Nghiệp, vừa nói: "Cho mày chết này!". Cháu Nghiệp không kêu được một tiếng, nằm quằn quại xuống đường" - anh Nhưng kể lại. Sau đó, anh Nhưng chạy đuổi theo bọn chúng nhưng không kịp.

Chị Vũ Thị Hạnh (nhà ở ngay hiện trường vụ việc) cho biết, chị nghe thấy tiếng xe máy, sau đó cũng nghe thấy tiếng "độp" một cái và câu "Cho mày chết này!".

Ông Vũ Văn Trường (bác ruột của cháu Nghiệp) cho biết, gia đình rất đau buồn trước cái chết đột ngột của cháu Nghiệp. "Cháu nó ngoan, học giỏi lắm, rất tích cực tham gia những hoạt động của nhà trường. 9 năm học thì không năm nào cháu không có giấy khen.

Hiện cháu có tổng cộng 14 giấy khen" - ông Trường kể. Anh Vũ Văn An tiếp lời: "Cháu chăm học nhưng vẫn giúp bố mẹ những việc vặt trong gia đình. Đi học về là cháu tự giác nấu cơm, quét sân giúp bố mẹ". Vừa nói, anh An vừa ôm cả chồng giấy khen của con mình vào lòng và khóc.

Cháu Nghiệp vừa thi đỗ Trường THPT Bắc Duyên Hà với số điểm rất cao: 39,5 điểm (chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối). Cháu học rất giỏi môn toán, còn các môn khác cháu học cũng rất đều. Anh An bảo, Nghiệp ước mơ sẽ thi đại học vào trường an ninh hoặc quân đội để đỡ gánh nặng cho bố mẹ.

Vợ chồng anh An làm nghề nông, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhà anh chị có 2 người con - cháu Nghiệp và một cô con gái lớn đang học lớp 12, cùng Trường THPT Bắc Duyên Hà.

"Hôm đám tang cháu Nghiệp, rất đông người đến chia buồn với gia đình. Ai cũng khóc, xót thương cho cháu Nghiệp. Rất nhiều người ngất vì quá thương cho cháu Nghiệp. Một người con ngoan ngoãn, một học sinh học giỏi, vậy mà…" - ông Trường ngậm ngùi.

Bên cạnh bàn thờ cháu Nghiệp là những đồ vật gắn liền với cháu, như bằng khen, sách giáo khoa, cặp sách, truyện tranh Conan mà cháu rất thích đọc… Nhìn những đồ vật ấy, rồi nhìn gương mặt rất sáng, thông minh của cháu Nghiệp, trong lòng chúng tôi dâng lên sự xót thương vô hạn trước sự ra đi quá đỗi bất ngờ đến mức vô lý của cháu, cùng với đó là sự căm phẫn trước những kẻ đã gây ra tội ác quá kinh khủng này.

Để có thêm thông tin từ phía công an, cũng như nguyên nhân vụ việc, thông tin về thủ phạm, tiến trình điều tra…, chiều cùng ngày (3.9) khi đang ở xã Văn Lang, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Phiên - Trưởng Công an huyện Hưng Hà - để hẹn gặp. Tuy nhiên, ông Phiên từ chối gặp và cho biết người phát ngôn của Công an tỉnh là Giám đốc Công an tỉnh - đại tá Trần Xuân Tuyết.

Phóng viên đã gọi điện tới ông Tuyết. Ông Tuyết cho biết ông đang họp và nói phóng viên gọi điện cho đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh. Phóng viên đã gọi điện cho ông Trung, ông Trung nói cứ gặp ông Phiên để lấy thông tin. Tuy nhiên, mặc dù có sự đồng ý của ông Trung như trên, nhưng khi gọi điện lại cho ông Phiên và nói ý kiến của ông Trung, ông Phiên vẫn từ chối gặp và cho rằng phải có giấy giới thiệu từ phía ông Trung thì ông mới tiếp.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin từ cơ quan điều tra ngay sau khi tiếp xúc với cơ quan công an, còn hiện giờ chúng tôi chưa có thông tin về thủ phạm cũng như nguyên nhân vụ việc… Tuy nhiên, ông Vũ Văn Trường cho biết, cơ quan công an đã bắt được cả 5 đối tượng ngay rạng sáng ngày 30.8.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới độc giả.

Theo Tất Thảo (Lao Động)