Băng nhóm tội phạm làm xấu hình ảnh Đà Nẵng

Sáng 17-7, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến khen thưởng Ban chuyên án triệt phá nhóm người chuyển giới chuyên trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng trích 10 triệu đồng trong quỹ của khen thưởng để thưởng nóng cho ban chuyên án.



Đại tá Trần Mưu. Ảnh: HẢI HIẾU.

Theo Đại tá Mưu, thời gian gần đây, nhiều nhóm tội phạm hoạt động mạnh ở các quận ven biển và trung tâm TP, chủ yếu là tấn công vào tài sản của du khách. Hoạt động tội phạm kiểu này gây ảnh hướng rất nghiêm trọng trực tiếp đến tài sản của du khách và ngành du lịch.

Trước thực trạng này, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng triệt xóa những nhóm tội phạm này.

Vừa qua, Công an quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phối hợp với nhiều lực lượng khác lập chuyên án truy xét, bắt ba nghi phạm là nam nhưng chuyển giới hoặc giả dạng phụ nữ để trộm tài sản. Nhóm này nhắm vào các du khách nam người nước ngoài, giả vờ rủ rê mua dâm hoặc massage để lợi dụng sơ hở móc túi. Tài sản chủ yếu bị mất của du khách là điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân.

“Việc phòng chống tội phạm ảnh hưởng đến ngành du lịch là một hoạt động xuyên suốt. Lần thưởng nóng này để khích lệ anh em tiếp tục trong công cuộc xóa sạch những hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng đến hình ảnh TP Đà Nẵng”, đại tá Mưu cho hay.



Ba đối tượng chuyển giới móc túi khách du lịch nước ngoài. Ảnh: CA.

Trước đó, trưa 12-7, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) tiếp nhận trình báo của anh Vijay Kumar (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về việc mất trộm điện thoại iPhone X trước vỉa hè trước một khách sạn Misa ở địa chỉ 11 Dương Đình Nghệ.

Lập tức, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà tung lực lượng tiến hành rà soát các những người tình nghi trong khu vực. Công an xác định Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi, ngụ trong khách sạn ở phường An Hải Bắc) là người trộm điện thoại của du khách Ấn Độ.

Công an xác định, Thiện và Kiệt là người chuyển giới. Cứ đêm đến cả hai chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở dọc biển Đà Nẵng để tìm kiếm du khách tiếp cận. Hai người này rủ rê khách mua dâm hoặc massage để lợi dụng sơ hở của khách rồi trộm tài sản.

Khoảng 3 giờ ngày 12-7, Kiệt chở Thiện đến trước khách sạn Misa thì phát hiện anh Kumar đang đứng trên vỉa hè. Lập tức, Kiệt dừng xe đứng chờ, còn Thiện xuống xe đi bộ đến, nói chuyện đùa giỡn với nam du khách người Ấn Độ này. Thiện giả vờ lao vào ôm anh Kumar, lợi dụng lúc du khách này không để ý, Thiện móc trong túi quần điện thoại iPhone X rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi trộm được điện thoại, cà hai đem về giấu trong khách sạn của mình thuê trú. Khi về khách sạn, biết mình bị mất điện thoại nên trình báo công an.

Qua khai thác sau, Kiệt và Thiện còn khai nhận từ ngày 9 đến 13-7, bằng các món nghề tương tự, đã hai đã cùng Nguyễn Hữu Chánh (24 tuổi) thực hiện trót lọt thêm 13 vụ trộm khác tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu. Trong 13 vụ này, công an đã xác định nam du khách người Hàn Quốc bị mất điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus trị giá 22 triệu đồng tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Công an quận Sơn Trà đang thu giữ nhiều tang vật gồm 19 điện thoại, trong đó có nhiều dòng máy đắt tiền, một bộ tóc giả nữ màu đen. Tiền mặt gồm 6,2 triệu đồng và 2.099 USD. Hai xe máy là phương tiện hành nghề và ba hộ chiếu của ba nghi phạm.