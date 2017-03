Băng siêu trộm Quý ‘Ma ní’ sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Văn Đông (tự Tân “đầu gà”, có hai tiền án tội cướp giật), Lê Phú Quý (“Ma ní”), Phạm Tuấn Cảnh, Huỳnh Hoàng Huynh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Hiệp (em ruột Đức). Ngoài ra, liên quan đến băng nhóm này còn có Nguyễn Thanh Tâm bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt “sư phụ” của siêu trộm

Theo các trinh sát Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM, trong những năm gần đây tại địa bàn TP.HCM, giới đạo chích xem Nguyễn Văn An, tự An “già”, là sư phụ của các siêu trộm. Trong số các đệ tử của An “già” có Bảo “khùng”, Tí “mắt lồi”, Thắng “mo”, Quý “Ma ní”… vừa mới bị bắt. Ngoài ra, siêu trộm Nguyễn Tạ Tuyết Trinh có biệt danh Trinh “hoa khôi” (đã bị Công an TP.HCM bắt vào cuối năm 2013), tuy không phải là đệ tử của An “già” nhưng do “sống bầy đàn” với các siêu trộm nên được truyền ngón nghề mở khóa. Trong đó, Quý “Ma ní” được xem là tay nghề cao nhất. Quý thường mua các loại khóa tân tiến vừa được tung ra trên thị trường để đem về nghiên cứu và loại khóa nào Quý cũng có thể vô hiệu hóa chỉ trong vài giây. Nhờ được Quý truyền dạy kinh nghiệm nên Trinh “hoa khôi” nhảy lên cầm đầu các băng trộm một thời.

Liên tiếp trong hai năm 2012, 2013, các siêu trộm nói trên lần lượt bị Công an TP.HCM bắt giữ, trong đó có An “già”, Trinh “hoa khôi”, duy chỉ có Quý “Ma ní” vẫn ở bên ngoài. Do nghiện ma túy nên Quý nhập băng với Nguyễn Văn Đông (Tân “đầu gà”) thành lập băng trộm mới để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Các siêu trộm vừa bị bắt giữ và tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

“Đập đá” rồi đi trộm

Trước tình trạng trộm cắp lộng hành trên địa bàn, tháng 7-2014, Phòng PC45 đã thành lập chuyên án triệt phá nhóm trộm do Tân “đầu gà” và Quý “Ma ní” cầm đầu. Qua nguồn tin trinh sát, tất cả đối tượng trong nhóm đều nghiện ma túy. Trước khi gây án chúng hẹn gặp nhau ở khách sạn, cùng sử dụng hàng đá rồi mới đi trộm. Có đêm băng nhóm này liên tục thực hiện 2-3 vụ trộm. Sau khi trộm được tài sản, chủ yếu là xe máy thì chúng sẽ gọi Nguyễn Thanh Tâm đến mua. Nếu là xe số thì Tâm sẽ gắn biển số giả và đưa sang Campuchia tiêu thụ, còn xe tay ga thì Tâm có đường dây làm giấy tờ, biển số giả để bán lại tại TP.HCM.

Trong tháng 8-2014, công an đã lần lượt bắt giữ các thành viên trong nhóm trộm của Đông, Quý. Bước đầu chúng khai nhận từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt đã thực hiện hơn 30 vụ đột nhập vào nhà dân, cơ quan công sở trộm tài sản. Hiện Phòng PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, đồng thời truy tìm người bị hại của các tay siêu trộm này.

H.TUYẾT