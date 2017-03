Bào thai của bé 10 tuổi là chứng cứ quan trọng nhất

An toàn cho bé H. là trên hết Sự việc cháu bé NKH ở Vĩnh Long bị xâm hại đến mức có thai khi bé mới 10 tuổi khiến chúng tôi quá đau lòng. Theo tôi, sau khi cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu thì gia đình cần đưa bé đến nơi ở mới để cách ly hẳn môi trường sống cũ. Việc đưa cháu về quê nội cần cân nhắc kỹ vì liệu cháu có tránh được những điều tiếng từ hàng xóm, người quen? Vấn đề giải quyết hậu quả cái thai cần được cơ quan tố tụng tạo điều kiện để gia đình đưa bé lên TP.HCM liên hệ với các bệnh viện phụ sản uy tín bởi đây là ca khó, đồng thời sẽ tránh được những điều tiếng từ hàng xóm đến thăm hỏi, gây ám ảnh cho trẻ. Sau khi giải quyết chuyện cái thai, cháu bé cần được nghỉ ngơi ở một môi trường an toàn. Nếu gia đình đồng ý, chúng tôi sẽ liên hệ với các mái ấm nữ (cơ sở bảo trợ ngoài công lập) ở TP.HCM để gửi em vào đây. Ở mái ấm, bé sẽ được đi học, tham gia các hoạt động xã hội và vui chơi phù hợp lứa tuổi, được chúng tôi đến tư vấn tâm lý thường xuyên. Và quan trọng hơn hết, cháu được gần mẹ nhiều hơn khi mẹ cháu đi làm thuê, có thể tranh thủ thu xếp thời gian đến mái ấm thăm con… ThS PHAN THANH MINH, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, hội thẩm TAND TP.HCM TM ghi Việc lấy mẫu bào thai rất quan trọng Trong vụ án xâm hại tình dục, trường hợp người bị xâm hại không muốn sinh con mà muốn phá thai thì phải thu mẫu bào thai để phục vụ công tác giám định ADN. Người bị xâm hại muốn phá thai ở bệnh viện nào thì cơ quan trưng cầu giám định sẽ liên hệ với chúng tôi để cử giám định viên đi cùng. Lúc đó giám định viên sẽ hướng dẫn thu mẫu bào thai tại chỗ, mang về giám định. Trong trường hợp phá thai ở bệnh viện tỉnh thì CQĐT sẽ liên hệ với Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh để họ sẽ hướng dẫn cách thu mẫu và niêm phong có chữ ký của bị hại và cơ quan chức năng. Một giám định viên của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) NGÂN NGA ghi