Bắt 2 người Lào ôm 3,7 kg heroin vào Nghệ An

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua Nghệ An. Từ đó, từ tháng 3-2014, Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 333L.

Xồng Bá Tu cùng tang vật tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 28-6, Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp cùng Đồn biên phòng Thanh Thủy (đóng tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) mật phục phá chuyên án trên.

Khi hai đối tượng Xồng Rua Lò (28 tuổi) và Xồng Bá Tu (25 tuổi, cùng trú cụm bản Nậm On, huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) lợi dụng đêm tối mang 10 bánh heroin vào khu rừng Thanh Thủy giao cho “trùm” ở Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng vây bắt.

Khi bị bắt giữ, cả Lò và Tu rút dao to, nhọn từ trong người ra chống trả quyết liệt, đâm dao vào các chiến sĩ, nhằm chạy trốn. Tuy nhiên các chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm tước dao, quật Lò và Tu ngã xuống đất, bắt gọn.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin (trọng lượng 3,7 kg) cùng hai con dao, một chiếc đèn ắc quy và ba diện thoại di động chứa sim Lào và Việt Nam dùng để giao dịch với “trùm” ma túy.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ Xồng Rua Lò cùng tang vật heroin và hai con dao.

Bước đầu, Lò, Tu khai nhận, thời gian qua đã cùng một số đối tượng móc nối với “trùm” ở Việt Nam rồi mang ma túy từ Lào vào Nghệ An “nhập hàng” kiếm tiền lời.

Hiện tại Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

ĐẮC LAM