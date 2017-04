Bắt 3 kẻ bắn chết con nợ

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hòng Cảnh sát Hình sự (PC45- Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã bắt giữ Phùng Đức Nam (29 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương), Đỗ Ngọc Việt (24 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Ngà ( 22 tuổi, ở huyện Tam Dương), nghi can liên quan đến vụ nổ súng tại Thị trấn Gia Khánh,(Vĩnh Phúc) làm anh Phan Văn Chiến tử vong.

Theo lời khai, giữa tháng 3 vừa qua, Việt cho anh Chiến vay hơn 50 triệu đồng nhưng con nợ không trả. Đến ngày 31-3, Việt hẹn anh Chiến ở thị trấn Gia Khánh để giải quyết nợ nần. Việt rủ thêm Ngà, Nam đi cùng.

Khi bước ra khỏi ô tô, mỗi người đều cầm súng trên tay nên anh Chiến hoảng sợ bỏ chạy. Việt đuổi theo bắn vào người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Rạng sáng ngày 15-4, khi ba nghi can chuẩn bị lên thuyền ở Lào Cai vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.