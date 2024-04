Thanh niên chở 10.000 gói thuốc lá lậu vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì bị bắt 26/04/2024 08:46

Vào khoảng 0 giờ ngày 26-4, lực lượng Công an huyện Bến Lức, Long An phối hợp cùng Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT (C08) – Bộ Công an tuần tra phòng chống buôn lậu trên đoạn đường dẫn từ ĐT 830 lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Công an phát hiện trên xe ô tô 51K-201.36 có 10.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: CA

Khi lực lượng đến đoạn đường thuộc xã An Thạnh (huyện Bến Lức) làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 51K-201.36 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, tài xế đã điều khiển xe tăng ga, bỏ chạy vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, lực lượng truy đuổi đến trạm thu phí tại xã An Thạnh thì tài xế cho dừng xe.

Tang vật mà Công an huyện Bến Lức thu giữ được. Ảnh:HD

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người điều khiển xe là Võ Minh Khang (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và phát hiện trong xe có 10.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (4000 bao Hero, 2000 bao Scott, 4000 bao Jet).

Bước đầu, Võ Minh Khang thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá lậu này đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện.

Công an huyện Bến Lức sau đó tiến hành lập biên bản, tạm giữ người và tang vật, đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.