Ngày 29-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam năm bị can về tội cướp tài sản.

Những người này gồm Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Hóa, Nguyễn An Khương, Lê Tuấn Anh và Huỳnh Châu Mười (tuổi từ 25 đến 38, cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Nhóm bẫy chông đinh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam thêm bốn bị can và xác minh, truy bắt các nghi phạm còn lại trong băng nhóm này.

Trước đó, nhóm này đã có hành vi thực hiện nhiều vụ đón đường, sử dụng hung khí chặn xe của các phương tiện có nghi vấn buôn lậu thuốc lá để cướp.

Nhóm này đã sử dụng bàn chông gắn đinh đặt ở mặt đường với mục đích “bẫy” xe chở hàng thuốc lá lậu gây nên mối nguy hiểm cho người đi đường.

Người đi đường đã bị bẫy chông đinh ngày 29-9-2023 trên đường tỉnh 818. Ảnh: NNCC

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 8-2023 đến tháng 10-2023, trên địa bàn các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản (thuốc lá ngoại) của những người vận chuyển thuốc lá lậu.

Thủ đoạn của những người này là đặt bàn chông đinh trên các tuyến đường tỉnh vào lúc đêm tối để "bẫy” các phương tiện nghi vấn chở thuốc lá lậu.

Sau khi các phương tiện bị dính đinh, các nghi can sẽ lái ô tô truy đuổi, áp sát và dùng hung khí tấn công người vận chuyển thuốc lá, cướp tài sản.

Một ô tô bị dính bẫy chông đinh, rất may chạy thoát không bị cướp. Ảnh: NNCC

Nắm được tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã thành lập chuyên án và phối hợp công an các đơn vị, địa phương để triệt xóa băng cướp này.

Đến ngày 20-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) và Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ các nghi can.

Mở rộng điều tra, các nghi can khai nhận băng nhóm có 12 người đều ngụ tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tổng cộng 15 vụ cướp thuốc lá ngoại nhập lậu ở địa bàn tỉnh Long An và một vụ ở tỉnh Tây Ninh.

