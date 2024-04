Nghe mẹ nói điện thoại trong phòng kín, con khuyên 'tắt máy, lên báo công an' 25/04/2024 18:41

(PLO)- Người con đã được Công an xã Kỳ Châu tuyên truyền về hình thức lừa đảo giả danh cán bộ công an nên khi nghe nội dung mà mẹ nói điện thoại trong phòng kín, con đã khuyên mẹ "tắt máy, lên báo công an".

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) đã kịp thời ngăn chặn được vụ giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân.

Công an xã Kỳ Châu tuyên truyền với người dân để ngăn chặn hình thức lừa đảo giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát...



Hôm qua, bà Nguyễn Thị Tân (trú xã Kỳ Châu) bất ngờ nhận được điện thoại từ số 0854334797 đến.

Đầu dây bên kia xưng là Lê Thanh Hải - cán bộ Công an xã Kỳ Châu thông báo về việc Công an TP Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ việc có liên quan đến bà Tân như sau: Ngày 1-10-2023, có người khác mạo danh sử dụng thông tin của bà Tân vay nợ số tiền hơn 84 triệu đồng. Mã hồ sơ 031873 của ngân hàng AB, tại địa chỉ 36 Hoàng Cầu (Hà Nội).

Sau đó, người này chuyển máy kết nối đến một người xưng là Lê Mạnh Sơn - cán bộ Công an TP Hà Nội.

Sơn yêu cầu bà Tân phải đóng kín cửa và ở trong phòng, không được đi ra ngoài tiếp xúc với ai. Người này thông báo với bà Tân, hiện nay ngân hàng đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Công an để giải quyết. Yêu cầu bà Tân trong thời hạn một ngày phải thanh toán số tiền trên, nếu không sẽ gửi giấy triệu tập về nhà.

Lúc đó, bà Tân đã vào phòng kín nhưng rất may người con của bà đi chơi về đứng ngoài, nghe được nội dung mẹ nói điện thoại.

Trước đây, người con đã được Công an xã Kỳ Châu tuyên truyền về hình thức lừa đảo giả danh cán bộ công an, VKS, toà án nên đã nói với mẹ không chuyển tiền, tắt máy điện thoại và đi lên công an trình báo.

Cán bộ Công an xã Kỳ Châu đã giải thích cho bà Tân đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và căn dặn không nghe, không chuyển tiền.