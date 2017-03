Bắt điểm chơi games bắn cá dưới hình thức cờ bạc

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào tối 23-1, công an huyện Trảng Bom kết hợp với công an xã Bắc Sơn bắt quả tang điểm trò chơi điện tử tại ấp An Chu (xã Bắc Sơn) phát hiện 7 người đang tham gia trò chơi điện tử ăn tiền với hình thức chơi games bắn cá. Điểm kinh doanh trò chơi này do Phạm Thị Vân (ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Bảo Trung (ngụ Trảng Bom) đứng ra tổ chức.

Hình thức là người chơi mua xu với giá 2.000 đồng/xu và cho vào máy bắn cá chơi lấy điểm. Khi có điểm, người chơi có thể đổi lại lấy xu hoặc lấy tiền mặt. Ngoài ra, Vân còn thuê hai cô gái trẻ quản lý máy trò chơi.

Trong thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ 6 máy trò chơi điện tử, trong đó có một máy chơi games bắn cá, 1.000 xu, 10 tờ phơi ghi số tiền gần 17 triệu đồng và 1,6 triệu đồng của hai người chơi. Qua điều tra, công an xác định Vân và Trung có dấu hiệu về tội dánh bạc nên ra quyết định tạm giữ hình sự, riêng những người tham gia chơi chưa tới mức truy tố hình sự nên đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 5-2, công an huyện Trảng Bom bắt quả tang nhiều người đang chơi trò chơi điện tử dưới hình thức games bắn cá ăn tiền tại một kinh doanh điện tử ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai) do Nguyễn Thị Liên, Ôn Tất Thế (huyện Trảng Bom) và Lê Quang Vinh (quê Nam Định) đứng ra tổ chứng. Tang vật thu giữ một máy bắn cá và 6,3 triệu đồng.