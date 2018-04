Bắt đồng bọn Ngọc 'thẹo' vụ hỗn chiến có súng ở Nhơn Trạch

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết quá trình mở rộng điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, quê Nghệ An). Duy được xác định là người trong nhóm của Phan Văn Ngọc (tự Ngọc "thẹo", 30 tuổi, quê Nghệ An).

Như vậy, đến nay Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với sáu người của cả hai nhóm gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, là giám đốc chi nhánh của Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam), Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực (nhân viên công ty bảo vệ), Phan Văn Ngọc và Nguyễn Văn Duy về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, công an thu giữ gồm bốn khẩu súng công cụ hỗ trợ, nhiều viên đạn, hai ô tô các đối tượng sử dụng trong quá trình truy sát nhau cùng một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.



Ngọc "thẹo" (bên trái) cùng nhóm bảo vệ bị công an tạm giam. Ảnh: VH

Theo cơ quan điều tra, ngày 1-4, Ngọc "thẹo", Duy và một người nữa gặp Thông và yêu cầu cho nói chuyện với Tuấn, cùng lúc Tuấn chạy xe máy đến. Ngọc yêu cầu Tuấn phải đi xin lỗi cha vợ mình vì cho rằng trước đó Tuấn đánh cha vợ Ngọc. Tuấn không đồng ý nên hai bên cãi nhau lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau.



Thông ngồi trong ô tô của mình dùng súng công cụ hỗ trợ ra bắn chỉ thiên. Đồng thời, Tuấn cũng lấy súng công cụ hỗ trợ ra bắn chỉ thiên hai phát nên Ngọc chạy đến xe bán tải của người tên Duy cầm hai con dao đưa Ngọc. Tuấn đuổi theo, dùng súng bắn một phát trúng vào tay Ngọc làm rơi một con dao. Trên tay còn một con dao nên Ngọc đâm Tuấn nhưng không trúng.

Cùng lúc, Ánh cầm súng công cụ hỗ trợ, Nghĩa và Trực dùng côn nhị khúc và dao rựa đuổi theo đánh nhóm của Ngọc. Thấy đông, Ngọc bỏ chạy qua lề đường 25C, Nghĩa tiếp tục cầm côn nhị khúc và Tuấn cầm súng công cụ hỗ trợ, còn Thông chạy ô tô, tất cả đuổi theo đánh Ngọc.

Khi đuổi được khoảng 100 m, Nghĩa xông vô đánh thì bị Ngọc dùng dao rựa chém lại trúng vào mắt phải. Ngọc tiếp tục chạy bộ, sau đó lên xe máy của đồng bọn bỏ chạy. Sau khi gây án, Ngọc được đồng bọn chở đến Hiệp Phước và bỏ trốn. Còn anh Nghĩa được đưa đến BV Long Thành cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Mắt TP.HCM cấp cứu, điều trị vết thương.

Sau khi Ngọc bị thương đã lên TP.HCM mổ lấy đạn ra rồi trốn viện cho đến khi bị bắt.