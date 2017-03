Bắt giam 10 nghi can điều tra về tội gây rối trật tự công cộng

Chiều 6-11, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết Công an TP Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

10 nghi can trên có liên quan vụ xông vào trụ sở UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) chém Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vào ngày 19-5. Theo Đại tá Đạt, quyết định khởi tố, bắt tạm giam được VKSND TP Biên Hòa phê chuẩn cách đây 10 ngày.



Trụ sở UBND phường Trung Dũng, nơi các nghi can đã xông vào chém người. Ảnh: TIẾN DŨNG

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin trước đó, vào ngày 19-5, do xảy ra mâu thuẫn trên Facebook nên Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị một nhóm thanh niên kéo đến hành hung. Nghi ngờ Quang là người trong nhóm thanh niên nên Dũng chuẩn bị mã tấu và gọi thêm bạn đi tìm Quang đánh.

Đến 15 giờ cùng ngày, nhóm của Dũng gặp Quang phía trước trụ sở UBND phường Trung Dũng (đường 30 tháng 4, khu phố 2, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) nên lao vào đánh. Quang bỏ chạy vào trụ sở tạm của UBND Trung Dũng trốn nhưng vẫn bị nhóm thanh niên trên đuổi theo vào chém bị thương. Hậu quả Quang bị thương tật 3%.

Sau đó, Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng và Lương Hoàng Tiến để điều tra và sáu nghi can khác liên quan vụ án được tại ngoại. Kết thúc điều tra, Công an TP Biên Hòa đã chuyển hồ sơ qua TAND TP Biên Hòa để xét xử.

Tuy nhiên, trước khi xét xử thì TAND TP Biên Hòa ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can do bị hại là Nguyễn Hiền Quang rút đơn đề yêu cầu khởi tố.

Thẩm phán Nguyễn Trung Hưng, là thẩm phán được phân công trực tiếp giải quyết vụ án, cho biết việc đình chỉ vụ án tòa án không phải cứ có đơn xin rút đề nghị khởi tố bị hại là tòa sẽ đình chỉ vụ án mà tòa phải xem xét kỹ yêu cầu đó có phù hợp hay không rồi mới ra quyết định. Đối với vụ án trên cũng vậy, khi nhận được đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố của bị hại, tòa đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao bị hại lại rút yêu cầu khởi tố.

Qua đó, người bị hại Nguyễn Hiền Quang và người đại diện hợp pháp cho người bị hại cho biết sau khi bình tâm lại thì nhận thấy các bị can đều còn nhỏ tuổi, một số còn đi học, lại không am hiểu pháp luật, nhân thân của các bị can tốt. Ngoài ra, sau khi vụ việc xảy ra cha mẹ của các bị can đã đến nhà bị hại xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men. Do vậy người bị hại và người đại diện hợp pháp cho người bị hại đã rút đơn đề nghị khởi tố đối với các bị can.

“Tòa nhận thấy nguyên nhân rút đề nghị khởi tố của bị hại là hợp lý, cộng với việc bị hại tự nguyện làm đơn rút đề nghị khởi tố cho các bị can mà không phải chịu sự ép buộc nào nên tòa đã ra quyết định đình chỉ vụ án” - Thẩm phán Hưng nói.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin tòa đình chỉ vụ án trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức một cuộc họp liên ngành và đánh giá vụ việc trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn nên đề nghị các cơ quan tố tụng ủng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý các nghi can về tội gây rối trật tự công cộng.