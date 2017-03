Bắt giám đốc chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD của đối tác nước ngoài

(PLO) - Ngày 27-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hùng (38 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vinamex, đóng tại TP.Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.